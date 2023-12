अफगानिस्तान टीम को मिला नया कप्तान, फजलहक फारूकी- नवीन उल हक भी टीम में शामिल

काबुल. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) की चयन समिति ने संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ आगामी टी-20 के लिए 18 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसमें इब्राहिम जादरान को टीम का नया कप्तान बनाया गया है. इब्राहिम जादरान अफगानिस्तान टी-20 टीम के छठे कप्तान होंगे. तेज गेंदबाज फजल हक फारूकी और नवीन उल हक जिन पर हाल ही में बैन लगाया था, वह भी टी-20 टीम का हिस्सा हैं.

फजल हक फारूकी और नवीन उल हक तीन खिलाड़ियों में से दो खिलाड़ी हैं, जिन्हें हाल ही में वार्षिक केंद्रीय अनुबंध से बाहर निकलने के इरादे के लिए प्रतिबंध का सामना करना पड़ा था, उन्हें भी टीम में शामिल किया गया है.

एसीबी के बयान में कहा गया है, उन सभी ने एसीबी से संपर्क किया है और अपने देश का फिर से प्रतिनिधित्व करने की तीव्र इच्छा प्रदर्शित की है और समिति से उनके खिलाफ लगाए गए अनुशासनात्मक प्रतिबंध के संबंध में अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है. तीन मैचों की टी20 सीरीज 29 दिसंबर, 2023 से 2 जनवरी, 2024 तक शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेली जानी है.

अफगानिस्तान ने हाल में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए चार जीत हासिल की थी, जिसमें पाकिस्तान और 2019 चैंपियन इंग्लैंड जैसी टीमों के खिलाफ उल्लेखनीय जीत शामिल है.

🚨 Squad Alert! 🚨

Here’s AfghanAtalan’s 18-man squad for the three-match T20I Series against UAE, starting tomorrow in Sharjah. 👍#AfghanAtalan | #UAEvAFG202324 Read More: https://t.co/UHBS21h87u pic.twitter.com/ghBjbbcAdB

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) December 28, 2023