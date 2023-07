ICC का बड़ा ऐलान, अब पुरुष और महिला टीम को मिलेगी एकसमान प्राइज मनी

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने पुरुष और महिला टीमों के लिए समान पुरस्कार राशि देने की गुरुवार को घोषणा की. दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित आईसीसी वार्षिक सम्मेलन के दौरान यह निर्णय लिया गया, जो कि 2030 तक पुरस्कार राशि समानता हासिल करने के आईसीसी के प्रयास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.

क्रिकेट की शीर्ष संस्था की इस घोषणा के बाद अब आईसीसी टूर्नामेंटों में खिताब जीतने वाली पुरुष और महिला टीमों के एकसमान प्राइज मनी मिलेगी. साथ ही उन स्पर्धाओं में मैच जीतने पर भी समान राशि मिलेगी.

आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने कहा, “यह हमारे खेल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है और मुझे खुशी है कि आईसीसी वैश्विक आयोजनों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पुरुष और महिला क्रिकेटरों को अब समान रूप से पुरस्कृत किया जाएगा.