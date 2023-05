WTC Final- ICC ने की इनामी राशि की घोषणा, जीतने वाली टीम होगी मालामाल, हारने पर रकम आधी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) के बाद क्रिकेट फैन्स को अगले सप्ताह का बेसब्री से इंतजार रहेगा. टी20 के धमाके के बाद बात फिर टेस्ट क्रिकेट की होगी और इस बार भारत और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (ICC World Test Championship) यानी टेस्ट क्रिकेट के वर्ल्ड कप फाइनल में आमने-सामने होंगे. यह मैच लंदन के द ओवल मैदान पर 7-11 जून को आयोजित होना है और शुक्रवार को आईसीसी ने इस मैच के लिए विजेता और उपविजेता के लिए इनामी राशि का ऐलान कर दिया. आईसीसी कुल 24 लाख डॉलर की राशि दोनों टीमों इनाम के रूप में बांटेगा.

इस खिताब को जीतने वाली टीम को 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 13 करोड़ 21 लाख रुपये की राशि मिलेगी, जबकि जो भी टीम यहां हार का सामना कर उपविजेता के रूप में अपना अभियान खत्म करेगी उसे 8 लाख डॉलर यानी 6 करोड़ 60 लाख रुपये इनाम में मिलेंगे. 5 दिवसीय इस मैच के लिए आईसीसी ने 12 जून का दिन रिजर्व डे के तौर पर रखा है. अगर इस मैच में बारिश या किसी और कारण से खलल पड़ा तो रिजर्व डे का इस्तेमाल खेल की भरपाई करने के लिए होगा.