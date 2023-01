ICC T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने सूर्यकुमार यादव, साल 2022 रहा ब्लॉकबस्टर साल

भारतीय मिडल ऑर्डर बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) को आईसीसी ने पुरुष टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है. आईसीसी ने बुधवार को उनके नाम कीा घोषणा की. वह पिछले साल क्रिकेट के इस सबसे छोटे फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे.

दाएं हाथ का यह बल्लेबाज पहले भारतीय खिलाड़ी भी हैं, जिन्होंने एक कैलेंडर साल में 1000 या इससे ज्यादा रन बनाए हों. वह मौजूदा आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को इस पायदान से हटाया था.

साल 2022 पर टी20 फॉर्मेट में पूरी तरह उन्ही की छाप रही. इस साल उन्होंने कुल 31 मैच खेलकर 1164 रन बनाए. उनका औसत 46.56 रहा. इस स्कोर में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात उनका स्ट्राइक रेट है, जो 187.43 रहा. इतना ही नहीं इस साल इस फॉर्मेट में उन्होंने कुल 68 छक्के बरसाए, जो इस फॉर्मेट के इतिहास में एक कैलेंडर साल में बरसाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं.