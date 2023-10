PAK vs SA मैच में दिए गए इस DRS फैसले पर ICC ने मांगी माफी लेकिन फिर भी कहा- सही था ये फैसला

आईसीसी (ICC) ने शुक्रवार को चेन्नई में पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच विश्व कप मैच में रासी वैन डेर डुसेन (Rassie van der Dussen) के एलबीडब्ल्यू फैसले को लेकर हुए विवाद के बाद स्पष्टीकरण जारी किया है. दरअसल मैच के 19वें ओवर में फील्ड अंपायर पॉल रीफेल ने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज को पाकिस्तान के लेग स्पिनर उसामा मीर की शानदार गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट दिया. वान डेर डुसेन गेंद की लाइन को समझ नहीं पाए और गलत लाइन खेलने की कोशिश में पैड पर बीट हुए.

Also read: World Cup 2023- PAK Vs SA: पाकिस्तान की दिल तोड़ने वाली हार पर Shahid Afridi ने बढ़ाया हौसला, बोले…

हालांकि देखने पर ऐसा लग रहा था कि गेंद स्टंप्स को मिस कर गई होगी, लेकिन अंपायर रीफेल ने आउट दे दिया. वैन डेर डुसेन ने डीआरएस का इस्तेमाल किया.

पहले रीप्ले में, बॉल-ट्रैकिंग से पता चला कि गेंद लेग स्टंप से चूक गई होगी, लेकिन अचानक उस ट्रैकिंग को ऑफ एयर कर दिया गया और कुछ सेकंड के बाद, एक और ट्रैकिंग दिखाई गई. इस बार गेंद स्टंप से टकरा रही थी. दोनों रीप्ले में, ट्रैकिंग से पता चला कि गेंद लाइन में पिच कर रही थी, और इम्पैक्ट ‘अंपायर की कॉल’ का था लेकिन पहले रीप्ले में जहां गेंद स्टंप को मिस कर रही थी, वहीं दूसरे में स्टंप्स पर लग रही थी.

@TinusvS4 Did you see this? DRS shows Rassie is not out and then resets and then shows out? Who’s is verifying DRS and how does such mistakes happen? pic.twitter.com/1PjIKkdfvz

— WhatWouldKallisSay (@WhatKallisSaid) October 27, 2023