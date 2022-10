T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में अब दो सप्ताह ही बचे हैं. ऐसे में आईसीसी ने इस बड़े टूर्नामेंट के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया है. शनिवार को उसने 5 ऐसे खिलाड़ियों की एक सूची जारी की है, जिनसे उसे उम्मीद है कि ये खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप में अपना जलवा बिखेरेंगे. आईसीसी की इस सूची में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर का तो नाम है लेकिन भारतीय स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों का नाम शुमार नहीं है.Also Read - IND vs SA: साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद आराम नहीं करेगी टीम इंडिया, सीधे ऑस्ट्रेलिया होगी रवाना

इसके अलावा पिछले एक साल में खूब रन ठोकने वाले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) का भी नाम इसमें शामिल नहीं है. आईसीसी ने इन 5 खिलाड़ियों में से भारत से भी एक खिलाड़ी चुना है और वह सूर्यकुमार यादव हैं, जिन्होंने इस साल एक कैलेंडर साल में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाए हैं.

सूर्या के अलावा बाकी 4 खिलाड़ियों में डेविड वॉर्नर (AUS), मोहम्मद रिजवान (PAK), वनिंदु हसरंगा (SL) और जोस बटलर (ENG) का नाम शामिल है. आईसीसी को उम्मीद है कि ये सभी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में 16 अक्टूबर से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप में अपनी चमक बिखेरेंगे.

Just over two weeks to go until the start of #T20WorldCup 2022 🏆

Here are five players who could perform well on the big stage 👇https://t.co/wjhZXgVvMP

— ICC (@ICC) October 1, 2022