ICC पर लग रहे भेदभाव के आरोप, आखिर वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका से पहले कैसे घर लौट गई इंग्लैंड, मिला जवाब

साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के कई क्रिकेटर इस बात से नाराज हैं कि आखिर कैसे इस टूर्नामेंट में उनके बाद अपना अभियान खत्म करने वाली इंग्लैंड के खिलाड़ी घर पहुंच गए, जबकि वे अभी तक भारत में ही अटके हुए हैं.

भारत और श्रीलंका में आयोजित हुआ T20 वर्ल्ड कप रविवार (8 मार्च) को अपने अंजाम पर पहुंच गया. कई टीमें टू्नामेंट में फाइनल से पहले ही अपना अभियान खत्म करने के चलते अपने-अपने घर पहुंच चुकी हैं. लेकिन सुपर 8 में अपना अभियान खत्म करने वाली वेस्टइंडीज और पहले सेमीफाइनल में हारकर बाहर होने वाली साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी अभी भी भारत में ही फंसे हुए हैं.

दरअसल इसकी वजह मध्य-एशिया में जारी युद्ध है, जो इस समय इजरायल और ईरान के बीच छिड़ा हुआ है. इसके चलते मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया का हवाई यातायात प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से कई टीमें निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक अपने घर नहीं पहुंच पाई हैं. इससे इन टीमों के खिलाड़ी लगातार नाराज हैं और वह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) पर भेदभाव के आरोप लगा रहे हैं.

बता दें वेस्टइंडीज की टीम ने इस टूर्नामेंट में 1 मार्च को भारत के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेला था. यह ग्रुप 1 का आखिरी सुपर 8 मैच था, जिसमें हार के साथ ही विंडीज टीम का सफर यहीं खत्म हो गया था. लेकिन वेस्टइंडीज की टीम अभी भी भारत में फंसी हुई है.

इसी तरह 4 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल हारने वाली साउथ अफ्रीका की टीम भी भारत में है, जबकि 5 मार्च को भारत के खिलाफ सेमीफाइनल हारने वाली इंग्लैंड स्वदेश लौट चुकी है. इससे विवाद खड़ा हो गया है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) पर भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है. इंग्लैंड के जल्दी स्वदेश लौटने और वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के भारत में होने पर सवाल उठ रहे हैं.

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने आईसीसी पर खास ध्यान देने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, ‘इस स्थिति में सभी टीमों के साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए. आईसीसी टेबल पर किसी टीम का ताकतवर होना अहम नहीं होना चाहिए.’

एक रिपोर्ट के मुताबिक, आईसीसी ने पक्षपात के लगे आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि रवाना होने के क्रम पर फैसले सिर्फ एयरस्पेस की उपलब्धता, एयरक्राफ्ट रूटिंग अनुमति, वीजा की जरूरतों और सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं. यह कहना कि टीमों को इन रुकावटों के अलावा किसी और वजह से प्राथमिकता दी गई है, गलत है.

