बांग्लादेश को ICC का आखिरी अल्टीमेटम! भारत में नहीं खेलना है तो T20 World Cup से होना होगा बाहर

ICC ने बुधवार को अपने सभी सदस्यों के साथ मीटिंग कर यह साफ कर दिया कि बांग्लादेश की टीम को भारत ही आकर खेलना होगा. अगर वह नहीं माना तो उसे टी20 वर्ल्ड से बाहर जाना होगा.

बांग्लादेश की टीम भारत आकर टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाह रही है. उसकी इस मांग पर एक बार फिर इंटरनेशल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को अहम मीटिंग कर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को दो टूक कह दिया है कि अगर उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो इस टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) से उसका पत्ता कट जाएगा. बांग्लादेश ने इस मीटिंग में यह दलील दी थी कि इस पर अंतिम फैसला उसकी सरकार ही करेगी. इस पर आईसीसी ने BCB से कहा है कि वह अपनी सरकार को ICC का यह फैसला बता दे कि या तो उसकी टीम को भारत आकर ही खेलना होगा, अन्यथा इस टी20 वर्ल्ड कप से उसे बाहर जाना होगा.

बांग्लादेश की इस मांग पर चर्चा के लिए ICC ने अपने बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग बुलाई थी. इस बैठक में ICC के पूर्व सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल थे. बोर्ड मेंबर्स ने इस मुद्दे का फैसला वोटिंग द्वारा किया, जिसमें ज्यादातर सदस्यों ने इसके पक्ष में ही वोट दिया कि बांग्लादेश बांग्लादेश को भारत आकर ही टूर्नाेमेंट में भाग लेना होगा. यहां यह भी साफ कर दिया कि अगर बांग्लादेश इस टी20 वर्ल्ड कप से हटने का फैसला करता है तो उसके जगह किसी दूसरी टीम को यहां मौका दिया जाएगा.

BCB को इसके एक दिन का समय मिला है कि वह अपनी सरकार का फैसला पूछकर ICC को बता दे कि वह टूर्नामेंट के तय शेड्यूल के मुताबिक खेलने को तैयार है या नहीं. अगर बांग्लादेश अभी भी ICC के इस फैसले को नहीं मानता है तो फिर इस टी20 वर्ल्ड कप में वह नहीं खेल पाएगा और तब किसी अन्य टीम को ग्रुप C में उसकी जगह दी जाएगी.

माना जा रहा है कि ICC स्कॉटलैंड को इस टूर्नामेंट में खेलने को बुला सकता है. वह इस बार टी20 वर्ल्ड कप 2026 में क्वॉलीफाई करने से चूक गई थी. वह यूरोपीयन क्वॉलीफायर्स में नीदरलैंड, जर्मनी और जर्सी से पीछे रह गई थी.

इससे पहले भारत के चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान ने ICC को पत्र लिखकर बांग्लादेश की इस मांग का समर्थन किया था.

