  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • Icc Clear Bangladesh If Want To Play T20 World Cup So Travel To India Otherwise Sit Out Of The Tournament

बांग्लादेश को ICC का आखिरी अल्टीमेटम! भारत में नहीं खेलना है तो T20 World Cup से होना होगा बाहर

ICC ने बुधवार को अपने सभी सदस्यों के साथ मीटिंग कर यह साफ कर दिया कि बांग्लादेश की टीम को भारत ही आकर खेलना होगा. अगर वह नहीं माना तो उसे टी20 वर्ल्ड से बाहर जाना होगा.

Published date india.com Updated: January 21, 2026 5:58 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Bangladesh ICC WC
बांग्लादेश के क्रिकेट फैन्स @ICC

बांग्लादेश की टीम भारत आकर टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाह रही है. उसकी इस मांग पर एक बार फिर इंटरनेशल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को अहम मीटिंग कर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को दो टूक कह दिया है कि अगर उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो इस टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) से उसका पत्ता कट जाएगा. बांग्लादेश ने इस मीटिंग में यह दलील दी थी कि इस पर अंतिम फैसला उसकी सरकार ही करेगी. इस पर आईसीसी ने BCB से कहा है कि वह अपनी सरकार को ICC का यह फैसला बता दे कि या तो उसकी टीम को भारत आकर ही खेलना होगा, अन्यथा इस टी20 वर्ल्ड कप से उसे बाहर जाना होगा.

बांग्लादेश की इस मांग पर चर्चा के लिए ICC ने अपने बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग बुलाई थी. इस बैठक में ICC के पूर्व सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल थे. बोर्ड मेंबर्स ने इस मुद्दे का फैसला वोटिंग द्वारा किया, जिसमें ज्यादातर सदस्यों ने इसके पक्ष में ही वोट दिया कि बांग्लादेश बांग्लादेश को भारत आकर ही टूर्नाेमेंट में भाग लेना होगा. यहां यह भी साफ कर दिया कि अगर बांग्लादेश इस टी20 वर्ल्ड कप से हटने का फैसला करता है तो उसके जगह किसी दूसरी टीम को यहां मौका दिया जाएगा.

BCB को इसके एक दिन का समय मिला है कि वह अपनी सरकार का फैसला पूछकर ICC को बता दे कि वह टूर्नामेंट के तय शेड्यूल के मुताबिक खेलने को तैयार है या नहीं. अगर बांग्लादेश अभी भी ICC के इस फैसले को नहीं मानता है तो फिर इस टी20 वर्ल्ड कप में वह नहीं खेल पाएगा और तब किसी अन्य टीम को ग्रुप C में उसकी जगह दी जाएगी.

माना जा रहा है कि ICC स्कॉटलैंड को इस टूर्नामेंट में खेलने को बुला सकता है. वह इस बार टी20 वर्ल्ड कप 2026 में क्वॉलीफाई करने से चूक गई थी. वह यूरोपीयन क्वॉलीफायर्स में नीदरलैंड, जर्मनी और जर्सी से पीछे रह गई थी.

इससे पहले भारत के चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान ने ICC को पत्र लिखकर बांग्लादेश की इस मांग का समर्थन किया था.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.