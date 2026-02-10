Hindi Cricket Hindi

Icc Clears No Sanctions On Bcb Over Not Playing T20 World Cup In India

ICC ने बांग्लादेश पर दिखाया बड़ा दिल- T20 वर्ल्ड कप में भारत में खेलने से इनकार के बावजूद नहीं देगा कोई सजा

माना जा रहा था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के हटने से उस पर जुर्माना या बैन लगा सकता है. लेकिन अब उसने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए मनाने में भूमिका निभाई है तो उसे भी इसका लाभ होगा.

बाग्लादेश क्रिकेट फैन्स @ICC

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने कहा है कि वह भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार करने वाले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा. ICC का यह फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और BCB के साथ हुई मीटिंग के बाद लिया गया. पाकिस्तान ने बांग्लादेश के प्रति एकजुटता दिखाते हुए 15 फरवरी को भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप का मैच खेलने से इनकार किया था. पाकिस्तान को मनाने के संबंध में हुई इस मीटिंग से पाकिस्तान के हाथ भले कुछ लगा हो या न लगा हो लेकिन बांग्लादेश की कई चिंताएं दूर हो गई हैं.

BCB पर नहीं लगेगा कोई बैन

आईसीसी ने एक बयान में कहा, ‘इस पर रजामंदी बनी है कि मौजूदा मसले के संदर्भ में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर किसी तरह का आर्थिक, खेल संबंधी या प्रशासनिक दंड नहीं लगाया जाएगा.’ इसमें कहा गया, ‘बीसीबी को विवाद निपटान समिति के पास जाने का अधिकार है. आईसीसी के मौजूदा नियमों के तहत यह अधिकार बरकरार है.’

बांग्लादेश ने भारत में खेलने से किया था इनकार

आईसीसी ने कहा कि उसका ‘नजरिया निष्पक्षता और समानता के सिद्धांतों पर आधारित है और यह सजा देने के बजाए मदद करने के साझा मकसद को दिखाता है.’ बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर भारत में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया था, जिसकी जगह स्कॉटलैंड खेल रहा है.

बांग्लादेश को ICC टूर्नामेंट की मेजबानी भी मिलेगी

आईसीसी ने यह भी कहा कि बांग्लादेश को 2028 से 2031 के बीच में एक आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी दी जाएगी. आईसीसी ने कहा, ‘इस समझ के तहत एक समझौता हुआ है कि बांग्लादेश आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप 2031 से पहले आईसीसी के एक टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, जो आईसीसी की सामान्य मेजबानी प्रक्रिया, समयसीमा और परिचालन संबंधी जरूरतों के मुताबिक तय होगा.’

बांग्लादेश पर है ICC को भरोसा

आईसीसी ने कहा कि यह कदम ‘मेजबान के तौर पर बांग्लादेश की काबिलियत में भरोसे को दिखाता है और देश में क्रिकेट के विकास के लिए अपने सदस्यों को मेजबानी के सार्थक मौके देने की आईसीसी की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है.’

बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलना खेदजनक

आईसीसी के मुख्य कार्यकारी संजोग गुप्ता ने कहा, ‘आईसीसी T20 पुरुष वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का नहीं होना खेदजनक है लेकिन इससे प्रमुख क्रिकेट देश के रूप में बांग्लादेश के प्रति आईसीसी की स्थाई प्रतिबद्धता में कोई बदलाव नहीं आएगा.’ उन्होंने कहा, ‘हम बीसीबी समेत अपने सभी हितधारकों के साथ काम करने पर फोकस बनाए हुए हैं ताकि देश में खेल का समेकित विकास हो और उसके खिलाड़ियों को भविष्य में मौके मिलें.’

