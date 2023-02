ICC ने बताया कब और कहां खेला जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, भारत को पहुंचने के लिए करना होगा ये काम

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) फाइनल की तारीख और वेन्यू का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. क्रिकेट की शीर्ष संस्था ने बुधवार को बताया कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का दूसरा फाइनल 7 से 11 जून 2023 तक इंग्लैंड में लंदन के द ओवल मैदान पर खेला जाएगा.

फाइनल मुकाबले के लिए एक दिन यानी 12 जून को रिजर्व डे के तौर पर भी रखा गया है. इससे पहले, न्यूजीलैंड ने साउथम्प्टन में 2021 के फाइनल में भारत को आठ विकेट से हराकर WTC का पहला संस्करण अपने नाम किया था.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया पहले ही अपना स्थान पक्का कर चुका है. वहीं, भारत को फाइनल में जगह बनाने के लिए घर में 4 मैचों की सीरीज में मेहमान ऑस्ट्रेलिया को धूल चटानी होगी. फिलहाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशीप की टेबल में भारत और ऑस्ट्रेलिया टॉप दो टीमें हैं हालांकि ये टॉप पर रहेगी कि नहीं ये बॉर्डर गावस्कर सीरीज और न्यूजीलैंड और श्रीलंका की सीरीज पर निर्भर करेगा.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया पर 4-0 से सीरीज जीत दर्ज करनी होगी. भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में तब भी पहुंच सकता है, जब मेजबान टीम 3-0 से जीत या 3-1 से जीत दर्ज करने में सफल हो जाए तो.