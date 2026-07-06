ICC बदलने जा रही क्रिकेट की पूरी ABCD! टी20, ODI और WTC को लेकर क्या हैं प्लान । Explained

ICC क्रिकेट कैलेंडर में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है. नए क्रिकेट प्लान में World Club T20, ODI बदलाव और WTC विस्तार शामिल हैं. चलिए इस खबर में आपको पूरी डिटेल बताते हैं.

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ICC एक नए वर्ल्ड क्लब T20 टूर्नामेंट पर विचार कर रही है. (Photo from AI)

ICC आने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है

50 ओवर के वनडे फॉर्मेट में बदलाव या इसे छोटा करने का प्रस्ताव है

WTC को 9 से बढ़ाकर 12 टीमों का किया जा सकता है

इन बदलावों से BCCI और IPL का वैश्विक प्रभाव और मजबूत हो सकता है

ICC Cricket Calendar: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC क्रिकेट के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने वैश्विक कैलेंडर में बदलाव की प्लानिंग कर रही है. इसके पीछे की बड़ी वजह दुनिया भर में तेजी से बढ़ती T20 फ्रेंचाइजी लीग्स हैं, जिनकी वजह से कई बार इंटरनेशनल सीरीज और घरेलू लीग्स की तारीखें टकरा जाती हैं. इससे खिलाड़ियों पर लगातार क्रिकेट खेलने का दबाव बढ़ता है और कई स्टार खिलाड़ी फ्रेंचाइजी क्रिकेट को ज्यादा प्राथमिकता देने लगे हैं. ऐसे में ICC एक ऐसा फिक्स्ड कैलेंडर बनाना चाहती है, जिसमें टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल के लिए अलग-अलग विंडो तय हों. इसके अलावा, ICC उन बोर्डों की कमाई बढ़ाने की भी कोशिश कर रही है, जिन्हें बड़ी टीमों के अलावा बाकी देशों के खिलाफ सीरीज से ज्यादा आमदनी नहीं हो पाती.

World Club T20 टूर्नामेंट से बदलेगी क्रिकेट की तस्वीर?

ICC के प्लान के मुताबिक, वह एक नए वर्ल्ड क्लब T20 टूर्नामेंट पर विचार कर रही है. जिसमें दुनिया की अलग-अलग टी20 लीग्स की चैंपियन टीमें आमने-सामने खेल सकती हैं. अगर यह टूर्नामेंट शुरू होता है तो IPL, SA20, ILT20, The Hundred और Big Bash जैसी लीग्स की विजेता टीमें इसमें हिस्सा ले सकती हैं. इससे फ्रेंचाइजी क्रिकेट का आकर्षण और कमाई दोनों बढ़ सकते हैं.

हालांकि, ICC का कहना है कि इसका उद्देश्य संतुलन को बेहतर करना है. इसलिए साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अलग विंडो तय करने और फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम (FTP) को मजबूत बनाए रखने पर भी काम किया जा रहा है, ताकि खिलाड़ी बिना टकराव के दोनों स्तरों पर खेल सकें.

क्या बदल जाएगा वनडे क्रिकेट का फॉर्मेट?

ICC के सामने सबसे बड़ी चुनौती वनडे क्रिकेट को फिर से मशहूर बनाना है. पिछले कुछ सालों में द्विपक्षीय 50 ओवर की सीरीज की लोकप्रियता कम हुई है, जबकि टी20 क्रिकेट तेजी से आगे बढ़ा है. इसी वजह से 2027 वर्ल्ड कप के बाद वनडे क्रिकेट को छोटा करने या सिर्फ विश्व कप से पहले सीमित अवधि में खेलने का प्रस्ताव चर्चा में है.

ESPN Cricinfo बताता है कि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि 40 ओवर का वनडे मैच ज्यादा रोमांचक होगा और आधुनिक दर्शकों की पसंद के अनुरूप रहेगा. वहीं कई पूर्व खिलाड़ी मानते हैं कि 50 ओवर का फॉर्मेट अपनी अलग पहचान रखता है और इसे पूरी तरह बदलना सही नहीं होगा. फिलहाल ICC सभी ऑप्शन पर विचार कर रही है और अंतिम फैसला चर्चा के बाद ही लिया जाएगा.

BCCI और IPL पर क्या होगा असर?

अगर ICC का ये प्रस्ताव लागू होता है, तो सबसे बड़ा फायदा भारतीय क्रिकेट को मिलेगा. World Club T20 शुरू होने पर IPL चैंपियन को वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलेगा. जिससे लीग की ब्रांड वैल्यू और अंतरराष्ट्रीय पहचान और बढ़ेगी. वहीं अलग-अलग फॉर्मेट के लिए तय विंडो बनने से IPL का शेड्यूल भी ज्यादा सुरक्षित होगा और खिलाड़ियों की उपलब्धता बेहतर रहेगी. हालांकि, इसके साथ BCCI पर यह जिम्मेदारी भी बढ़ेगी कि वह फ्रेंचाइजी और इंटरनेशनल क्रिकेट के बीच सही संतुलन बनाए रखे.

इससे छोटे देशों को क्या मिलेगा?

ICC टेस्ट क्रिकेट को मजबूत बनाने के लिए World Test Championship (WTC) का दायरा बढ़ाने पर भी विचार कर रही है. प्रस्ताव है कि 2027-29 चक्र से इसमें 9 की जगह 12 टीमें शामिल हों. जिससे आयरलैंड, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान जैसे देशों को नियमित टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका मिल सके. इससे इन देशों के खिलाड़ियों को अनुभव मिलेगा, घरेलू क्रिकेट मजबूत होगी और स्पॉन्सरशिप के अवसर भी बढ़ेंगे. हालांकि इसके लिए संतुलित शेड्यूल, आर्थिक सहायता और निष्पक्ष अंक प्रणाली की जरूरत होगी.