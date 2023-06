सोमवार को आईसीसी ने आगामी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के ट्रॉफी टूर को बड़े पैमाने पर लॉन्च किया, जिससे दुनिया भर फैंस कों को भारत में होने वाले टूर्नामेंट से प्रतिष्ठित ट्रॉफी को देखने का मौका मिलेगा. विश्व कप 2023 की ट्रॉफी को पृथ्वी से 120,000 फीट ऊपर समताप मंडल में लॉन्च किया गया. जिसके बाद ट्रॉफी की सीधा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में शानदार लैंडिंग हुई.

ट्रॉफी को एक खास स्ट्रैटोस्फेरिक गुब्बारे से जोड़ने के बाद यह कारनामा हो पाया और 4k कैमरों की मदद से से पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में ट्रॉफी की कुछ आश्चर्यजनक फोटो ली गईं.