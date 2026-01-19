  • Hindi
ICC ने बांग्लादेश के होश ठिकाने लगाने का बना लिया प्लान, अब नहीं माना तो T20 वर्ल्ड कप में इस नई टीम की एंट्री

ICC ने बांग्लादेश को साफ-साफ कह दिया है कि वह 21 जनवरी तक उसे अपनी स्थिति साफ कर दे. वह टूर्नामेंट के शेड्यूल या ग्रुप में कोई बदलाव नहीं करेगा. अगर उसने भारत नहीं आने की अपनी जिद नहीं छोड़ी तो टी20 वर्ल्ड कप में नई टीम को उतारने का प्लान भी तैयार है.

Published: January 19, 2026 2:25 PM IST
BAN Beat India
बांग्लादेश क्रिकेट टीम @ICC

T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आने की जिद पर अड़े बांग्लादेश को अब अगले दो दिन (बुधवार तक) में ही अपने रुख को साफ करना होगा. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने उसे इस मामले पर 21 जनवरी की डेडलाइन दे दी है. अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) तब तक अपनी स्थिति साफ नहीं करता है तो उसकी जगह किसी दूसरी टीम को वर्ल्ड कप में मौका दिया जा सकता है.

ईएसपीएनक्रिकइंफो की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 21 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है कि वह अपने ग्रुप स्टेज मैचों के लिए भारत जाने पर सहमत हो, अन्यथा स्कॉटलैंड को उनकी जगह टूर्नामेंट में शामिल किया जाएगा. स्कॉटलैंड को मौजूदा पुरुष टी20 रैंकिंग के आधार पर रिप्लेसमेंट के रूप में मौका मिलेगा.

ICC Ultimatum to BCB

इन्फोग्राफिक्स notebooklm से साभार

यह अल्टीमेटम शनिवार को ढाका में आईसीसी और बीसीबी के बीच हुई बैठक के दौरान दिया गया. बैठक में भारत में सुरक्षा चिंताओं को लेकर बढ़ते तनाव पर चर्चा हुई. बीसीबी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपनी टीम को भारत भेजने से इनकार किया और अनुरोध किया कि उसके मैच भारत से शिफ्ट करके श्रीलंका में आयोजित किए जाएं. बोर्ड की चिंता मुख्य रूप से उस स्वतंत्र सुरक्षा एजेंसी की अडवाइजरी से उत्पन्न हुई, जिसे सभी 20 टीमों को भेजा गया था. इस अडवाइजरी में भारत में खतरे के स्तर को ‘मीडियम से हाई बैंड’ में बताया गया था.

हालांकि, आईसीसी ने स्पष्ट किया कि बांग्लादेशी टीम या भारत में उनके खिलाफ कोई विशेष सुरक्षा खतरा नहीं है. साथ ही बीसीबी द्वारा आयरलैंड के साथ ग्रुप बदलने का प्रस्ताव भी आईसीसी ने अस्वीकार कर दिया, जिससे बांग्लादेश को अपने सभी ग्रुप स्टेज मैच श्रीलंका में खेलने की अनुमति नहीं मिली. बांग्लादेश को अपने चार ग्रुप स्टेज मैचों में से तीन मैच कोलकाता में और एक मैच मुंबई में खेलना है, जो 7 फरवरी से शुरू होंगे.

BCB vs BCCI

इन्फोग्राफिक्स notebooklm से साभार

बीसीबी की सुरक्षा चिंताएं तब और बढ़ गईं जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने आईपीएल फ्रेंचाइजी केकेआर को बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से रिलीज करने का निर्देश दिया. मुस्तफिजुर को पिछले साल केकेआर ने नीलामी में 9.2 करोड़ रुपये की डील पर साइन किया था. रहमान को आईपीएल से रिलीज किए जाने को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा चिंता के रूप में देख रहा है.

बांग्लादेश को 21 तारीख तक आईसीसी को जवाब देना होगा. अन्यथा उसकी जगह टी20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड की एंट्री हो सकती है. टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाना है.

(एजेंसी आईएएनएस इनपुट्स के साथ)

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं

