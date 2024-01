IND vs SA 2nd Test: दो दिन भी नहीं चला केपटाउन टेस्ट, अब ICC ने दिया बड़ा फैसला

दुबई: भारत और साउथ अफ्रीका (South Africa vs India) के बीच केपटाउन के न्यूलैंड्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच दो दिन से भी कम समय में ही खत्म हो गया था. यह टेस्ट मैच 147 साल के क्रिकेट इतिहास में अब तक का सबसे छोटा टेस्ट मैच था. भारत ने इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को दूसरे दिन ही सात विकेट से रौंदकर सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली. टेस्ट मैच में कुल 33 विकेट गिरे. इसके बाद इस पिच जमकर आलोचना हुई थी. इन आलोचनाओं के बीच अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने इस पिच पर अपना फैसला सुनाया है.

आईसीसी ने भारत और साउथ अफ्रीका के बीच केपटाउन के न्यूलैंड्स क्रिकेट स्टेडियम की पिच को असंतोषजनक करार दिया है. इस मुकाबले में केवल 107 ओवर यानी 642 गेंदें फेंकी ही गई थी. आईसीसी के मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने केपटाउन में खेले गए न्यूलैंड्स स्टेडियम की पिच को लेकर अपनी रिपोर्ट क्रिकेट की शीर्ष संस्था को सौंप दी है.

क्रिस ब्रॉड ने अपनी रिपोर्ट में पिच को असंतोषजनक माना है. उन्होंने कहा, ”केपटाउन के न्यूलैंड्स क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल था. पूरे खेल के दौरान गेंदें तेजी और अचानक से उछली. इससे बल्लेबाजों के लिए शॉट खेलना मुश्किल हो गया. मैच के दौरान कई गेंदें बैट्मैन के दस्तानों पर लगी. पिच में असमान उछाल के कारण इतने सारे विकेट गिरे.”

The recently concluded shortest-ever Test in Cape Town has received an ICC pitch rating 👀#WTC25 | #SAvINDhttps://t.co/rkK47P8Y58

— ICC (@ICC) January 9, 2024