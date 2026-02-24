  • Hindi
ICC ने जारी किया महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल, भारत पाकिस्तान एक ही ग्रुप में, 14 जून को दोनों की भिड़ंत

ICC ने महिला टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया है. इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें भाग ले रही हैं. चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान को एक बार फिर एक ही ग्रुप में रखा गया है.

महिला टी20 वर्ल्ड कप @BCCI/x

Women’s T20 World Cup 2026 Schedule: इस साल इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित होने वाले महिला टी20 वर्ल्ड का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने मंगलवार को शेड्यूल जारी कर दिया. 12 टीमों वाले इस टूर्नामेंट का आयोजन जून और जुलाई के बीच होगा. इस बार भी आईसीसी ने दो चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा है और इन दोनों देशों के बीच होने वाला हाई वॉल्टेज मुकाबला यहां एजबेस्टन के मैदान पर 14 जून (रविवार) को खेला जाएगा.

आईसीसी ने 12 टीमों को 6-6 टीमों के 2 ग्रुप में बांटा है. ग्रुप 1 में भारत और पाकिस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स की टीमें हैं. ग्रुप 2 में वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, आयरलैंड और स्कॉटलैंड की टीमें शामिल हैं.

यह टूर्नामेंट 12 से शुरू होगा, जिसका फाइनल लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर 5 जुलाई को खेला जाएगा. बता दें 6-6 टीमों वाले इन दोनों ग्रुप की टॉप पर रहने वाली दो-दो टीमें सेमीफाइनल में क्वॉलीफाई करेंगी.

ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026

  • ग्रुप 1: ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नीदरलैंड्स.
  • ग्रुप 2: वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, आयरलैंड, स्कॉटलैंड.
क्रिकेट मैच शेड्यूल
तारीख मैच स्थान समय (IST)
शुक्रवार, 12 जून इंग्लैंड vs श्रीलंका एजबेस्टन 11:00 PM
शनिवार, 13 जून स्कॉटलैंड vs आयरलैंड ओल्ड ट्रैफर्ड 03:00 PM
शनिवार, 13 जून ऑस्ट्रेलिया vs साउथ अफ्रीका ओल्ड ट्रैफर्ड 07:00 PM
शनिवार, 13 जून वेस्ट इंडीज vs न्यूजीलैंड हैम्पशायर बाउल 11:00 PM
रविवार, 14 जून बांग्लादेश vs नीदरलैंड्स एजबेस्टन 03:00 PM
रविवार, 14 जून इंडिया vs पाकिस्तान एजबेस्टन 07:00 PM
मंगलवार, 16 जून न्यूज़ीलैंड vs श्रीलंका हैम्पशायर बाउल 07:00 PM
मंगलवार, 16 जून इंग्लैंड vs आयरलैंड हैम्पशायर बाउल 11:00 PM
बुधवार, 17 जून ऑस्ट्रेलिया vs बांग्लादेश हेडिंग्ले 03:00 PM
बुधवार, 17 जून इंडिया vs नीदरलैंड्स हेडिंग्ले 07:00 PM
बुधवार, 17 जून साउथ अफ्रीका vs पाकिस्तान एजबेस्टन 11:00 PM
गुरुवार, 18 जून वेस्ट इंडीज vs स्कॉटलैंड हेडिंग्ले 11:00 PM
शुक्रवार, 19 जून न्यूज़ीलैंड vs आयरलैंड हैम्पशायर बाउल 11:00 PM
शनिवार, 20 जून ऑस्ट्रेलिया vs नीदरलैंड्स हैम्पशायर बाउल 03:00 PM
शनिवार, 20 जून पाकिस्तान vs बांग्लादेश हैम्पशायर बाउल 07:00 PM
शनिवार, 20 जून इंग्लैंड vs स्कॉटलैंड हेडिंग्ले 11:00 PM
रविवार, 21 जून वेस्ट इंडीज vs श्रीलंका ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड 03:00 PM
रविवार, 21 जून साउथ अफ्रीका vs इंडिया ओल्ड ट्रैफर्ड 07:00 PM
मंगलवार, 23 जून न्यूज़ीलैंड vs स्कॉटलैंड ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड 03:00 PM
मंगलवार, 23 जून श्रीलंका vs आयरलैंड ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड 07:00 PM
मंगलवार, 23 जून ऑस्ट्रेलिया vs पाकिस्तान हेडिंग्ले 11:00 PM
बुधवार, 24 जून इंग्लैंड vs वेस्ट इंडीज लॉर्ड्स 11:00 PM
गुरुवार, 25 जून इंडिया vs बांग्लादेश ओल्ड ट्रैफर्ड 07:00 PM
गुरुवार, 25 जून साउथ अफ्रीका vs नीदरलैंड्स ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड 11:00 PM
शुक्रवार, 26 जून श्रीलंका vs स्कॉटलैंड ओल्ड ट्रैफर्ड 11:00 PM
शनिवार, 27 जून पाकिस्तान vs नीदरलैंड्स ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड 03:00 PM
शनिवार, 27 जून वेस्ट इंडीज vs आयरलैंड ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड 07:00 PM
शनिवार, 27 जून इंग्लैंड vs न्यूज़ीलैंड द ओवल 11:00 PM
रविवार, 28 जून साउथ अफ्रीका vs बांग्लादेश लॉर्ड्स 03:00 PM
रविवार, 28 जून ऑस्ट्रेलिया vs इंडिया लॉर्ड्स 07:00 PM
मंगलवार, 30 जून TBC vs TBC (सेमीफाइनल 1) द ओवल 07:00 PM
गुरुवार, 2 जुलाई TBC vs TBC (सेमीफाइनल 2) द ओवल 11:00 PM
रविवार, 5 जुलाई TBC vs TBC (फाइनल) लॉर्ड्स 07:00 PM

