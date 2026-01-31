By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
T20 World Cup: ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, ये दिग्गज खिलाड़ी टीम से बाहर हुआ, अपडेटेड स्क्वॉड का ऐलान किया गया
कमिंस अपनी पीठ की चोट से पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए हैं. पैट कमिंस की जगह तेज गेंदबाज बेन ड्वारशुइस और शॉर्ट की जगह मैथ्यू रेनशॉ को शामिल किया गया है. विश्व कप में टीम की कप्तानी मिचेल मार्श संभालेंगे.
ICC Men’s T20 World Cup 2026: ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा झटका लगा है. पैट कमिंस चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट और वनडे फॉर्मेट के कप्तान हैं. कमिंस के अलावा मैथ्यू शॉर्ट भी विश्व कप से बाहर हो गए हैं.
पैट कमिंस के टूर्नामेंट से बाहर होने की जानकारी देते हुए चयनकर्ता टोनी डोडेमेड ने कहा कि विश्व कप में बेन ड्वारशुइस और मैथ्यू रेनशॉ से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है. उन्होंने कहा, “पैट को अपनी पीठ की चोट से ठीक होने के लिए और समय चाहिए. इसलिए बेन एक तैयार रिप्लेसमेंट हैं जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी विकल्प के साथ-साथ बेहतरीन क्षेत्ररक्षक और निचले क्रम में आकर बड़े शॉट लगाने की क्षमता भी रखते हैं. हमें लगता है कि अच्छी पेस के साथ बॉल को स्विंग करने की उनकी काबिलियत और स्मार्ट वैरिएशन हमारी उम्मीद के मुताबिक हालात और टीम के ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिए अच्छी होगी.”
चयनकर्ता टोनी डोडेमेड ने कहा कि मैट (रेनशॉ) ने हाल ही में सभी फॉर्मेट में इंप्रेस किया है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड बुल्स और ब्रिस्बेन हीट के लिए व्हाइट बॉल फॉर्मेट में अच्छा खेल दिखाया है. श्रीलंका में पूल स्टेज में टॉप ऑर्डर के सेट होने और स्पिन गेंदबाजी के अनुकूल माहौल होने के साथ, हमें यह भी लगता है कि मैट मिडिल ऑर्डर को एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं.
कमिंस की गैरमौजूदगी में जोश हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभालेंगे और उनके सपोर्ट के लिए जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस और ड्वारशुइस होंगे. अब ऑल-राउंडर कैमरन ग्रीन और मार्कस स्टोइनिस को भी अपनी मीडियम-पेस बॉलिंग से बड़ा रोल निभाना होगा.
बता दें कि टी20 विश्व कप 7 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाना है. ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप बी में आयरलैंड, ओमान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ रखा गया है. बेशक अनुभवी गेंदबाज कमिंस का बाहर होना टीम के लिए बड़ा झटका है, लेकिन मिचेल मार्श की कप्तानी वाली ये टीम मजबूत नजर आ रही है.
टी20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की अपडेटेड टीम
मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैट रेनशॉ, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा.
