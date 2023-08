ICC Men’s Cricket World Cup 2023 Mascot Launch: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने शनिवार को भारत में होने वाले आगामी ICC वर्ल्ड कप 2023 के शुभंकर (मैस्कट) लॉन्च किये जो उस भावना और एकता का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे क्रिकेट दुनिया भर में बढ़ावा देता है. ICC ने मस्कट लॉन्च करने के लिए एक इवेंट का आयोजन किया था जिसमें भारत की महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा और अंडर-19 पुरुष टीम के कप्तान यश धुल ने शिरकत की.

ICC ने जेंडर इक्वेलिटी का रखा ध्यान

ICC ने 2 मैस्कट लॉन्च किए हैं जिनमें एक वुमन बॉलर और दूसरा मेन्स बैटर है. इन दोनों मैस्कट को अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया है. दरअसल, ICC ने नाम तय करने के लिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर वोटिंग का ऑप्शन दिया है जिसके माध्यम से फैंस मैस्कट के लिए नाम चुन पाएंगे. इस वोटिंग में जिस नाम पर सबसे ज्यादा वोटिंग होगी, उसी नाम से वर्ल्ड कप का मैस्कट जाना जाएगा.

मेन्स बैटर के नाम के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें टोंक, ब्लिट्ज और बैश शामिल हैं. वहीं वूमेन्स बॉलर नाम के 3 ऑप्शन में से फैंस ब्लैज, पायरा और विक्स को चुन पाएंगे. वर्ल्ड कप के लिए 2 मैस्कट लॉन्च करने का ICC का मकसद लैंगिक समानता को दर्शाना है.