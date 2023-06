Hindi Cricket Hindi

ICC ODI World Cup 2023: सेमीफाइनल और फाइनल में बारिश आई तो क्या होगा? यहां जानिए

ICC ODI World Cup 2023: सेमीफाइनल और फाइनल में बारिश आई तो क्या होगा? यहां जानिए

ICC ODI World Cup 2023 reserve day: पहला सेमीफाइनल बुधवार 15 नवंबर को मुंबई में और दूसरा सेमीफाइनल अगले दिन कोलकाता में होगा. फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा.

IND vs PAK World Cup 2023 Schedule

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने इस साल अक्टूबर-नवंबर में भारत में आयोजित होने वाले वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ICC ODI World Cup 2023) का शेड्यूल मंगलवार को जारी कर दिया. 05 अक्टूबर से शुरू होने वाला यह टूर्नामेंट भारत में 46 दिनों तक 10 स्थानों पर खेला जाएगा. वनडे वर्ल्ड कप 2023 में कुल 10 टीमें भाग लेंगी. मेजबान भारत टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा.

सेमीफाइनल और फाइनल में बारिश आई तो क्या होगा?

प्रत्येक टीम राउंड रॉबिन प्रारूप में खेलेगी, जिसमें शीर्ष चार टीमें नॉकआउट चरण और सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेगी. पहला सेमीफाइनल बुधवार 15 नवंबर को मुंबई में और दूसरा सेमीफाइनल अगले दिन कोलकाता में होगा. नॉकआउट मुकाबलों के दिन अगर बारिश हुई और मैच नहीं हो पाया तो फिर इसे अगले दिन पूरा किया जाएगा क्योंकि नॉकआउट मुकाबलों के लिए रिजर्व डे रखा गया है. फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा और इसके लिए भी 20 नवंबर को रिजर्व डे रखा गया है.

सभी तीन नॉक-आउट मैच डे-नाइट मैच होंगे, मैच स्थानीय समयानुसार दोपहर 14:00 बजे से शुरू होंगे. भारत में 2023 विश्व कप के मैच चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे, धर्मशाला, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में होंगे.भारत 22 अक्टूबर को धर्मशाला में 2019 के सेमीफाइनल में अपनी हार का बदला लेने के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरेगा. भारतीय टीम 29 अक्टूबर को लखनऊ में इंग्लैंड से भिड़ेगी. इंग्लैंड ने पिछले साल ही 2022 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत को हराया था.

इस दिन भिड़ेगा भारत-पाकिस्तान

भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच का मुकाबला रविवार, 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान इससे पहले सात बार 1992, 1996, 1999, 2003, 2011, 2015 और 2019 में आमने-सामने हो चुके हैं. ग्रुप चरण का अंतिम मैच 12 नवंबर को कोलकाता में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. हैदराबाद के अलावा गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक अभ्यास मैचों की मेजबानी करेंगे.

विश्व कप 2023 के लिए भारतीय टीम का शेड्यूल:

IND vs AUS, 8 अक्टूबर, चेन्नई

IND vs AFG, 11 अक्टूबर, दिल्ली

IND vs PAK, 15 अक्टूबर, अहमदाबाद

IND vs BAN, 19 अक्टूबर, पुणे

भारत vs न्यूजीलैंड, 22 अक्टूबर, धर्मशाला

IND vs ENG, 29 अक्टूबर, लखनऊ

भारत vs क्वालीफायर, 2 नवंबर, मुंबई

भारत vs दक्षिण अफ्रीका, 5 नवंबर, कोलकाता

भारत vs क्वालीफायर, 11 नवंबर, बेंगलुरु.

पाकिस्तान का वर्ल्ड कप 2023 शेड्यूल

6 अक्टूबर – PAK vs क्वालीफायर, हैदराबाद

12 अक्टूबर – PAK vs क्वालीफायर, हैदराबाद

15 अक्टूबर – PAK vs भारत, अहमदाबाद

20 अक्टूबर – PAK vs ऑस्ट्रेलिया, बेंगलुरु

23 अक्टूबर – PAK vs अफगानिस्तान, चेन्नई

27 अक्टूबर – PAK vs साउथ अफ्रीका, चेन्नई

31 अक्टूबर – PAK vs बांग्लादेश, कोलकाता

5 नवंबर – PAK vs न्यूजीलैंड, बेंगलुरु

12 नवंबर – PAK vs इंग्लैंड, कोलकाता.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें की और अन्य ताजा-तरीन खबरें