By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
कैसा है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय टीम का रिकॉर्ड? फाइनल से पहले हैरान कर देंगे ये आंकड़े
अगर बीते कुछ मुकाबलों की बात करें तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टी20 विश्व कप 2026 के दौरान भारतीय टीम ने 2 मैच खेला है. इसमें एक मैच में जीत मिली है.
ICC Men’s T20 World Cup, 2026: भारतीय क्रिकेट टीम ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंच चुकी है.अब डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया लगातार दो मेन्स T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीतने वाली पहली टीम बनने से सिर्फ एक जीत दूर है. फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जाएगा. यहां भारतीय टीम का रिकॉर्ड कैसा है और टीम इंडिया ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कितने मुकाबले जीतें हैं, आइये जानते हैं.
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय टीम का रिकॉर्ड
अगर बीते कुछ मुकाबलों की बात करें तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टी20 विश्व कप 2026 के दौरान भारतीय टीम ने 2 मैच खेला है. इसमें एक मैच में जीत मिली है, जबकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में हार का सामना करना पड़ा था. यही वो स्टेडियम है जहां भारतीय टीम को वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार मिली थी.
हालांकि अगर पूरे आंकड़ों पर गौर करें तो टी20 में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय टीम का रिकॉर्ड अच्छा रहा है. भारतीय टीम ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कुल 10 टी20 मैच खेले हैं जिसमें 7 मैचों में टीम ने सफलता हासिल की है. तीन मुकाबलों में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है. भारतीय टीम 2021 के बाद से इस स्टेडियम में केवल तीन मैच हारी है. अब तक, इस टी20 वर्ल्ड कप के दौरान नरेंद्र मोदी स्टेडियम में छह मैच हुए हैं. पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने तीन मैच जीते हैं, जबकि चेज करने वाली टीमों ने दो जीते हैं. एक मैच टाई रहा है.
न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड
विश्व कप इतिहास में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड निराशाजनक रहा है. भारतीय टीम ने टी20 विश्व कप इतिहास में न्यूजीलैंड के खिलाफ कुल तीन मैच खेले हैं और तीनों में हार का सामना करना पड़ा है. से में रविवार को होने वाले मुकाबले में भारतीय टीम को इतिहास बदलना होगा. भारतीय टीम अगर विश्व कप जीतती है तो लगातार 2 टी20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बनेगी.
क्या टीम इंडिया में बदलाव होगा?
टी20 विश्व कप के फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में हर टीम अपने बेस्ट 11 खिलाड़ियों के साथ उतरना चाहती है. भारतीय टीम भी यही करेगी. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब तक अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरने में नाकाम रहे वरुण चक्रवर्ती को बाहर किया जा सकता है और उनकी जगह कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है. इसके अलावा टीम इंडिया में किसी भी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है.
ऐसी हो सकती है भारत की संभावित प्लेइंग-11
संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप यादव.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें