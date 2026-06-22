महिला क्रिकेटर्स के लिए ICC ने जारी की नई गाइडलाइंस, प्रेग्नेंट खिलाड़ियों का भी रखा ध्यान

ICC New Guidelines: आज के समय में महिलाओं के अधिकार, करियर और उनकी जरूरतों को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं. खेल की दुनिया भी अब इस सोच से अलग नहीं है. अब तक माना जाता था कि मां बनने के बाद खिलाड़ियों के लिए पुराने स्तर पर वापसी करना मुश्किल हो जाता है. लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने महिला क्रिकेटर्स के लिए एक ऐसा ढांचा तैयार किया है, जो दिखाता है कि मां बनना और प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना दोनों साथ चल सकते हैं.
आईसीसी की नई गाइडलाइंस का मकसद महिलाओं की सेहत पर खुलकर बात करना और प्रेग्नेंसी को करियर में रुकावट नहीं बनने पर है. यह कदम ऐसे समय में आया है, जब कई महिला क्रिकेटर्स अपने करियर के दौरान परिवार शुरू करने के बाद दोबारा मैदान पर लौटने का फैसला कर रही हैं. ICC चाहती है कि इस पूरे प्रोसेस को बेहतर तरीके से सपोर्ट किया जाए.
नई गाइडलाइंस में खिलाड़ियों की वापसी के लिए छह चरणों वाला ‘6R’ मॉडल शामिल किया गया है. इसमें रेडी यानी तैयारी, रिव्यू यानी मेडिकल समीक्षा, रिस्टोर यानी शरीर की रिकवरी, रीकंडीशन यानी फिटनेस दोबारा बनाना, रिटर्न यानी प्रतियोगी क्रिकेट में वापसी और रिफाइन यानी लगातार सुधार शामिल हैं. इस मॉडल के जरिए रिकवरी से लेकर मैच खेलने तक पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझाया गया है, ताकि खिलाड़ी बिना जल्दबाजी के अपनी वापसी कर सकें.
आईसीसी ने यह भी सुझाव दिया है कि हर खिलाड़ी के लिए एक डेडिकेटेड केस मैनेजर नियुक्त किया जाए, जो डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट हो सकता है. यह व्यक्ति प्रेग्नेंसी से लेकर मैदान पर वापसी तक मुख्य संपर्क की भूमिका निभाएगा. इसके अलावा मेडिकल स्टाफ, फिजियोथेरेपिस्ट, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, साइकोलॉजिस्ट, डाइटीशियन, कोच और परिवार के सपोर्ट सिस्टम को भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाने की बात कही गई है.
आईसीसी ने कहा है कि प्रेग्नेंसी की घोषणा करना पूरी तरह खिलाड़ी का निजी फैसला होगा और किसी भी बोर्ड को प्रेग्नेंसी टेस्ट अनिवार्य नहीं करना चाहिए. गाइडलाइंस में प्रेग्नेंसी के दौरान, हल्की और सुरक्षित एक्सरसाइज को प्रोत्साहित किया गया है. लेकिन हर खिलाड़ी की स्थिति अलग मानी गई है, इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि पहली तिमाही के बाद प्रतियोगिता से दूरी पर विचार किया जा सकता है. हालांकि अंतिम फैसला खिलाड़ी, डॉक्टर और क्रिकेट बोर्ड की मेडिकल टीम मिलकर करेंगे.
(इनपुट-एजेंसी के साथ)
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें