अब और रोमांचक 2027 का वर्ल्डकप, ICC ने वनडे और टी 20 विश्वकप के नियमों में किया बड़ा बदलाव

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 और टी20 वर्ल्ड कप 2028 के फॉर्मेट में बड़े बदलाव करने का फैसला किया है. यह फैसला एडिनबर्ग में हुई ICC की सालाना बैठक में लिया गया. नए फॉर्मेट का मकसद मुकाबलों को ज्यादा रोमांचक बनाना, टीमों के बीच कड़ी टक्कर कराना और दर्शकों के लिए टूर्नामेंट को पहले से ज्यादा दिलचस्प बनाना है. ICC का कहना है कि इन बदलावों से नई और उभरती टीमों को भी आगे बढ़ने का बेहतर मौका मिलेगा. दोनों टूर्नामेंट में अब अलग-अलग चरणों में मुकाबले होंगे, जिससे हर मैच का महत्व बढ़ जाएगा.
ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया मिलकर करेंगे. इस टूर्नामेंट में पहले की तरह 14 टीमें हिस्सा लेंगी, लेकिन फॉर्मेट पूरी तरह बदल जाएगा. पहले चरण में क्वालिफाई करने वाली 14 टीमों में सबसे नीचे रहने वाली तीन टीमें सुपर सीरीज खेलेंगी और उसकी विजेता अगले दौर में पहुंचेगी. दूसरे चरण में 12 टीमों को दो ग्रुप में बांटा जाएगा. हर ग्रुप में 6-6 टीमें होंगी और सभी टीमें एक-दूसरे से मुकाबला करेंगी. इसके बाद दोनों ग्रुप की टॉप तीन-तीन टीमें और सातवें स्थान पर रहने वाली सबसे बेहतर टीम सुपर-7 चरण में पहुंचेगी. यहां सातों टीमें आपस में मुकाबला करेंगी और टॉप-4 टीमों के बीच सेमीफाइनल खेला जाएगा. इसके बाद विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी
ICC पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2028 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे. इस बार भी 20 टीमें हिस्सा लेंगी, लेकिन मुकाबलों का तरीका बदल जाएगा. पहले चरण में 20 टीमों को पांच ग्रुप में बांटा जाएगा और हर ग्रुप में चार टीमें होंगी. हर ग्रुप की दो-दो टीमें सुपर-10 चरण में पहुंचेंगी. इसके बाद सुपर-10 में दो ग्रुप होंगे और हर ग्रुप में पांच-पांच टीमें खेलेंगी. दोनों ग्रुप की विजेता टीमें सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगी. वहीं दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें नए एलिमिनेटर मुकाबले खेलेंगी. इन मैचों के विजेता बाकी दो सेमीफाइनल स्थान हासिल करेंगे. इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल पहले की तरह ही खेले जाएंगे.
ICC ने बताया कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप के प्रदर्शन और टीम रैंकिंग के आधार पर 12 टीमों ने पहले ही 2028 टी20 वर्ल्ड कप के लिए जगह पक्की कर ली है. इनमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वेस्टइंडीज, आयरलैंड और जिम्बाब्वे शामिल हैं. बाकी आठ स्थान ग्लोबल क्वालिफायर के जरिए भरे जाएंगे. इस क्वालिफायर में 16 टीमें खेलेंगी. इनमें कनाडा, इटली, नामीबिया, नेपाल, नीदरलैंड, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका जैसी टीमें सीधे पहुंचेंगी. बाकी टीमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और ईस्ट एशिया-प्रशांत क्षेत्र के क्वालिफायर से आएंगी.
ICC का मानना है कि नए फॉर्मेट से हर मैच का महत्व बढ़ेगा और टीमों को ज्यादा चुनौती मिलेगी. इससे छोटी और उभरती टीमों को भी बड़े मंच पर खुद को साबित करने का बेहतर मौका मिलेगा. क्रिकेट प्रेमियों को भी पूरे टूर्नामेंट में ज्यादा रोमांच देखने को मिलेगा, क्योंकि हर चरण में कड़ी टक्कर होगी. ICC ने यह भी बताया कि भविष्य में बड़े टूर्नामेंट को और बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर बदलाव किए जाएंगे. नए नियमों का मकसद क्रिकेट को दुनिया के ज्यादा देशों तक पहुंचाना और खेल को और प्रतिस्पर्धी बनाना है.
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