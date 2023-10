ODI Rankings: बाबर आजम की बादशाहत खत्म करने के करीब पहुंचे इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल

भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) बुधवार को आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बाबर आजम (Babar Azam) से केवल 6 अंक पीछे हैं. पाकिस्तान के कप्तान बाबर 829 रेटिंग के साथ नंबर एक पर काबित हैं और गिल 823 अंक के साथ दूसरे स्थान पर हैं. भारत में हो रहे वनडे विश्व कप में पाक कप्तान का अब तक का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, उन्होंने पांच मैचों में 157 रन बनाए हैं. वहीं दूसरी तरफ डेंगू की वजह से शुरुआती मैच नहीं खेल सके दिल ने विश्व कप में तीन मैचों में 95 रन बनाए हैं.

Also read: सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही नहीं रिकी पॉन्टिंग के इस विश्व रिकॉर्ड की बराबरी करने से एक शतक पीछे हैं विराट कोहली

बाबर की शीर्ष रैंकिंग को गिल के अलावा शानदार फॉर्म में चल रहे प्रोटियाज सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक (Quinton de Kock) से भी खतरा है जो फिलहाल वनडे रैंकिंग में तीसरे स्थान पर हैं. डी कॉक की विश्व कप में अविश्वसनीय शुरुआत रही है और इस सलामी बल्लेबाज ने पहले ही तीन आश्चर्यजनक शतक बनाए हैं.

The race to overtake Babar Azam at the top of the @MRFWorldwide ODI Batter Rankings just got a lot tighter#CWC23https://t.co/uJ7MpsFKur

— ICC (@ICC) October 25, 2023