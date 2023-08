शुभमन गिल और ईशान किशन समेत कई भारतीय खिलाड़ी ICC रैंकिंग में उछले

ICC ODI Rankings- Shubman Gill Climbs in Top 5 Batters: टीम इंडिया की युवा ओपनिंग जोड़ी शुभमन गिल (Shubman Gill) और ईशान किशन (Ishan Kishan) ने आईसीसी की ताजा रैंकिंग में अपने करियर का सर्वश्रैष्ठ स्थान हासिल किया है. बुधवार को जारी आईसीसी की वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में गिल को 2 पायदान का फायदा हुआ और अब वह टॉप 5 में अपनी जगह बना चुके हैं.

वनडे रैंकिंग के टॉप 10 में फिलहाल पाकिस्तान का दबदबा है और उसके 3 बल्लेबाज टॉप 5 में हैं. पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम नंबर 1 पर अपनी जगह बरकरार रखे हुए हैं. दूसरी ओर ईशान किशन भले अभी टॉप 30 से भी दूर हैं लेकिन उन्होंने इस रैंकिंग में 9 पायदान की छलांग लगाकर 36वां स्थान हासिल किया है, जो उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैकिंग हैं.

वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत में अभी दो महीने का समय बाकी है और इससे पहले गिल का दुनिया के टॉप 5 बल्लेबाजों में शुमार होना अच्छी फीलिंग वाली बात है. गिल से ऊपर पाकिस्तान के इमाम उल हक (745 अंक) नंबर 4 पर हैं, जबकि फखर जमां (755 अंक) तीसरे पायदान पर हैं. नंबर 2 पर साउथ अफ्रीका के रासी वेन डेर ड्यूसन (777 अंक) मौजूद हैं. टॉप 10 बल्लेबाजों में विराट कोहली (705 अंक) भी शुमार हैं, जो 9वें स्थान पर बरकरार हैं.