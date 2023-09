ICC ODI Rankings: Shubman Gill ने हासिल की सर्वश्रेष्ठ नंबर-2 रैंकिंग; Rohit Sharma, Virat Kohli टॉप-10 में

दुबई, 13 सितंबर | भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) ने बुधवार को जारी आईसीसी वनडे रैंकिंग में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ दूसरा स्थान हासिल किया, इसी के साथ वह टॉप 10 में शामिल तीन भारतीय खिलाड़ियों में सबसे ऊंची रैंकिंग पर काबिज हैं. वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजों के टॉप-10 में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आठवीं और विराट कोहली (Virat Kohli) नौवीं रैंकिंग पर हैं. जनवरी 2019 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब तीन भारतीय बल्लेबाज वनडे रैंकिंग में टॉप 10 सूची में शामिल थे. रोहित, कोहली और शिखर धवन चार साल पहले शीर्ष 10 पर काबिज तीन बल्लेबाज थे.

गिल ने एशिया कप मैच में पाकिस्तान के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 121 रन की साझेदारी निभायी थी और 58 रन की पारी खेली थी. उन्हें एक स्थान का फायदा हुआ जबकि रोहित और विराट कोहली ने दो दो पायदान की छलांग लगायी. रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप के पिछले मैच में अर्धशतक जड़ा था जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक लगातार तीन अर्धशतक जड़ दिये हैं जबकि कोहली को पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 122 रन की पारी का फायदा मिला.