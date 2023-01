ICC वनडे रैंकिंग में नंबर 4 पर विराट कोहली, बॉलरों में मोहम्मद सिराज नंबर 3

टीम इंडिया की रन मशीन विराट कोहली (Virat Kohli) के लय में लौटने के बाद आईसीसी वनडे रैंकिंग में भी उनकी चमक दिखने लगी है. आईसीसी द्वारा बुधवार को जारी ताजा रैंकिंग में वह चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं. विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ हाल ही में 3 मैचों की सीरीज में 2 शतक जमाए थे, जिसका फायदा उन्हें इस रैंकिंग में हुआ है. कोहली का यह पिछले 4 वनडे मैचों में तीसरा शतक था. कोहली के अलावा वनडे रैंकिंग में शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज को भी जबरदस्त फायदा हुआ है. बॉलरों में सिराज तीसरे पायदान पर पहुंचे हैं.

श्रीलंका के खिलाफ खेली 3 पारियों में उन्होंने 283 रन बनाए. इसकी बदौलत उन्हें आईसीसी रैंकिंग में 2 स्थान का उछाल मिला है. बल्लेबाजों की इस रैंकिंग में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम 887 रेटिंग अंकों के साथ शीर्ष पर कायम हैं. विराट कोहली के पास अब 750 रेटिंग अंक हो गए हैं और वह नंबर 2 पर काबिज रासी वैन डेर ड्यूसन (766) और क्विंटन डिकॉक (759) के बाद चौथे स्थान पर हैं.