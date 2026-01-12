By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
T20 वर्ल्ड कप- ICC ने बांग्लादेश को दिया वेन्यू बदलने का ऑफर! BCB अभी भी नहीं दिख रहा तैयार
सूत्रों के हवाले से खबर है कि ICC ने बांग्लादेश को उसके टी20 वर्ल्ड कप 2026 मैचों का वेन्यू बदलने का ऑफर दिया है. लेकिन उसे इस टूर्नामेंट के लिए भारत आना ही होगा. इस पर वह अभी भी राजी नहीं दिख रहा है.
भारत से नाराज चल रहे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को इंटनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने टी20 वर्ल्ड कप में उसकी सुरक्षा की स्थिति को सहज बनाने के मकसद से बड़ा ऑफर दिया है. ICC ने भारत में ही स्थान बदलने का ऑफर दिया है और वह उसके मैच दक्षिण भारत मे के चेन्नई और तिरुवनंतपुरम आयोजित कराने को राजी है. लेकिन BCB ने अभी ICC का यह ऑफर नहीं माना है और कहा है फिलहाल टी20 वर्ल्ड कप पर फैसले वह अकेले नहीं ले रहा है और उसके देश की सरकार भी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और ऐसे में वह सरकार से बात कर कुछ कहने की स्थिति में होंगे. लेकिन अभी तक हमारा रुख साफ है कि हम खिलाड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर टी20 वर्ल्ड कप में भारत आकर खेलने को तैयार नहीं हैं.
क्रिकेट वेबसाइट क्रिकबज ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है. इससे पहले आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप जो शेड्यूल जारी किया था उसके मुताबिक, बांग्लादेश को ग्रुप स्टेज के अपने मैच कोलकाता के ईडन गार्डेंस और मुंबई में खेलने हैं. ईडन गार्डेंस में उसके 3 मैच तय है, जबकि उसका चौथा और एकमात्र मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित होना है.
क्रिकबज की इस रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले BCB के ने चेन्नई में मैच शिफ्ट करने के ऑफर को ठुकरा दिया था. BCB के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने इस पर स्टेटमेंट देते हुए कहा था कि शायद उनकी सरकार यह स्वीकार कर ले. उन्होंने सिलहट में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ‘आप जानते हैं कि इस वर्ल्ड कप से जुड़े ये निर्णय हम अकेले नहीं ले रहे हैं. हम इस पर सरकार के साथ चर्चा करेंगे और अभी हम वहीं हैं, जहां खड़े थे.’
बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की सरकार टी20 वर्ल्ड कप में उसके खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार से भी सीधे बातचीत कर सकती है. बता दें टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने में अब करीब तीन सप्ताह का समय बाकी है और यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की सहमेजबानी में आयोजित होगा.
हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़े, जिनमें कई हिंदुओं की जान भी चली गई. इससे नाराज होकर भारत के हिंदू संगठनों ने IPL में बांग्लादेशी क्रिकेटर के होने पर सवाल उठाए थे, जो यहां से पैसे कमाने के बावजूद अपने देश में हो रहीं अमानवीय घटनाओं पर एक शब्द तक नहीं बोल रहे थे.
ऐसे में उनके बहिष्कार की मांग उठने लगी थी. इस बार BCCI ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को यह निर्देश दिया था कि इन हालात में वह बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दे. KKR ने इस क्रिकेटर को पिछले महीने आबू धाबी में आयोजित हुई नीलामी में 9.20 करोड़ की कीमत में खरीदा था.
