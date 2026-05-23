क्रिकेट में होने वाला है बड़ा बदलाव, ICC लाने जा रहा ये 3 नए नियम; जानिए क्या होगा असर

ICC New Rules: आईसीसी क्रिकेट के 3 बड़े नए नियमों पर विचार कर रही है. तीन ऐसे नए नियमों पर चर्चा हो रही है, जो टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट की तस्वीर बदल सकते हैं.

Published date india.com Published: May 23, 2026 7:18 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com twitter india.com
क्रिकेट में होने वाला है बड़ा बदलाव, ICC लाने जा रहा ये 3 नए नियम; जानिए क्या होगा असर
ICC टी20 इंटरनेशनल मैचों की गति बढ़ाने पर भी काम कर रही है. (Photo from Al Jazeera)

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) क्रिकेट नियमों में बदलाव लाने की तैयारी कर रहा है. जानकारी के अनुसार टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट के नियमों में बदलाव हो सकता है. सबसे ज्यादा चर्चा हेड कोच की नई भूमिका, टी20 मैचों की रफ्तार और बॉलिंग एक्शन की टेक्नोलॉजी को लेकर हो रही है. अगर ये नियम लागू होते हैं, तो मैच के दौरान रणनीति से लेकर अंपायरिंग तक कई चीजें पहले से अलग दिखाई देंगी. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कौन-कौन से क्रिकेट नियम बदल सकते हैं?

ड्रिंक्स ब्रेक में खिलाड़ियों से बात कर सकेंगे हेड कोच

नए प्रस्ताव के मुताबिक, अब टीम के हेड कोच को ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान सीधे मैदान में जाकर खिलाड़ियों से बात करने की अनुमति मिल सकती है. अभी तक मैच के दौरान सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी ही मैदान पर ड्रिंक्स या जरूरी सामान लेकर जाते हैं और कोच डगआउट या बाउंड्री लाइन से ही संदेश भेजते हैं. लेकिन नए नियम के लागू होने के बाद, कोच कप्तान और खिलाड़ियों के साथ मैदान के बीच में जाकर रणनीति पर चर्चा कर सकेंगे. इसका असर वनडे क्रिकेट पर ज्यादा होगा, क्योंकि 70-70 मिनट के अंतराल पर दो ड्रिंक्स ब्रेक होते हैं.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान को लेकर क्या सपना देख रहे हैं माइक हेसन, वर्ल्ड कप 2027 को लेकर कर दिया बड़ा बयान

टी20 मैच में 15 मिनट का होगा ब्रेक

ICC टी20 इंटरनेशनल मैचों की गति बढ़ाने पर भी काम कर रही है. इसके लिए इनिंग्स ब्रेक का समय घटाकर 15 मिनट करने का प्रस्ताव है. अभी कई बार ब्रेक लंबा होने की वजह से मैच की रफ्तार धीमी लगती है. नए नियम के लागू होने के बाद, दर्शकों को दूसरी पारी शुरू होने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और मैच भी तय समय के अंदर खत्म होंगे.

टेस्ट क्रिकेट में गुलाबी गेंद लाने का प्लान

इसके अलावा, जिस चीज को लेकर चर्चा हो रही वो है – टेस्ट क्रिकेट. अभी तक टेस्ट मैच में लाल गेंद का इस्तेमाल होता था, लेकिन इसे गुलाबी करने की बात चल रही है. साथ में ICC हॉक-आई तकनीक बढ़ाने का प्लान कर रही है. नए प्रस्ताव के अनुसार, अंपायर मैच के दौरान ही किसी गेंदबाज के संदिग्ध बॉलिंग एक्शन की जांच कर सकेंगे. अभी तक ऐसे मामलों की जांच मैच के बाद लैब में होती थी, जिससे फैसला आने में समय लगता था. लेकिन नई तकनीक के जरिए अगर कोई गेंदबाज अपनी कोहनी को तय सीमा यानी 15 डिग्री से ज्यादा मोड़ता है, तो अंपायर तुरंत फैसला ले सकेंगे.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.