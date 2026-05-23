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क्रिकेट में होने वाला है बड़ा बदलाव, ICC लाने जा रहा ये 3 नए नियम; जानिए क्या होगा असर
ICC New Rules: आईसीसी क्रिकेट के 3 बड़े नए नियमों पर विचार कर रही है. तीन ऐसे नए नियमों पर चर्चा हो रही है, जो टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट की तस्वीर बदल सकते हैं.
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) क्रिकेट नियमों में बदलाव लाने की तैयारी कर रहा है. जानकारी के अनुसार टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट के नियमों में बदलाव हो सकता है. सबसे ज्यादा चर्चा हेड कोच की नई भूमिका, टी20 मैचों की रफ्तार और बॉलिंग एक्शन की टेक्नोलॉजी को लेकर हो रही है. अगर ये नियम लागू होते हैं, तो मैच के दौरान रणनीति से लेकर अंपायरिंग तक कई चीजें पहले से अलग दिखाई देंगी. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कौन-कौन से क्रिकेट नियम बदल सकते हैं?
ड्रिंक्स ब्रेक में खिलाड़ियों से बात कर सकेंगे हेड कोच
नए प्रस्ताव के मुताबिक, अब टीम के हेड कोच को ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान सीधे मैदान में जाकर खिलाड़ियों से बात करने की अनुमति मिल सकती है. अभी तक मैच के दौरान सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी ही मैदान पर ड्रिंक्स या जरूरी सामान लेकर जाते हैं और कोच डगआउट या बाउंड्री लाइन से ही संदेश भेजते हैं. लेकिन नए नियम के लागू होने के बाद, कोच कप्तान और खिलाड़ियों के साथ मैदान के बीच में जाकर रणनीति पर चर्चा कर सकेंगे. इसका असर वनडे क्रिकेट पर ज्यादा होगा, क्योंकि 70-70 मिनट के अंतराल पर दो ड्रिंक्स ब्रेक होते हैं.
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टी20 मैच में 15 मिनट का होगा ब्रेक
ICC टी20 इंटरनेशनल मैचों की गति बढ़ाने पर भी काम कर रही है. इसके लिए इनिंग्स ब्रेक का समय घटाकर 15 मिनट करने का प्रस्ताव है. अभी कई बार ब्रेक लंबा होने की वजह से मैच की रफ्तार धीमी लगती है. नए नियम के लागू होने के बाद, दर्शकों को दूसरी पारी शुरू होने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और मैच भी तय समय के अंदर खत्म होंगे.
टेस्ट क्रिकेट में गुलाबी गेंद लाने का प्लान
इसके अलावा, जिस चीज को लेकर चर्चा हो रही वो है – टेस्ट क्रिकेट. अभी तक टेस्ट मैच में लाल गेंद का इस्तेमाल होता था, लेकिन इसे गुलाबी करने की बात चल रही है. साथ में ICC हॉक-आई तकनीक बढ़ाने का प्लान कर रही है. नए प्रस्ताव के अनुसार, अंपायर मैच के दौरान ही किसी गेंदबाज के संदिग्ध बॉलिंग एक्शन की जांच कर सकेंगे. अभी तक ऐसे मामलों की जांच मैच के बाद लैब में होती थी, जिससे फैसला आने में समय लगता था. लेकिन नई तकनीक के जरिए अगर कोई गेंदबाज अपनी कोहनी को तय सीमा यानी 15 डिग्री से ज्यादा मोड़ता है, तो अंपायर तुरंत फैसला ले सकेंगे.
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