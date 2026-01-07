By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
ICC ने ठुकराई बांग्लादेश की मांग- बोला- भारत में ही खेलने होंगे T20 वर्ल्ड कप के मैच
भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच ICC ने बांग्लादेश की इस अपील को खारिज कर दिया है कि वह टी20 वर्ल्ड कप के उसके मैचों को श्रीलंका शिफ्ट कर दे.
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बांग्लादेश की उस मांग को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने अपील की थी कि वह भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में उसके मैचों का स्थान बदलकर श्रीलंका में कर दे. इन दिनों भारत और बांग्लादेश के राजनीतिक रिश्तों में तनाव लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते हाल ही में उसके तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आईपीएल से हटा दिया गया था. इसके बाद बांग्लादेश बौखला गया और उसने इमर्जेंसी मीटिंग कर आईसीसी को पत्र लिख दिया कि वह सुरक्षा कारणों से भारत में अब नहीं खेल सकता और उसके सभी मैच श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं, जो इस टी20 वर्ल्ड कप का सहमेजबान है.
ICC ने बांग्लादेश की अपील का जवाब देते हुए कहा, ‘उसे T20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए भारत ही आना होगा. अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ खेलने वाली टीमों को मैच के अंक दे दिए जाएंगे. यानी दूसरी टीमों को उस मैच में वॉकओवर मिल जाएगा.’ बता दें टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत में अब सिर्फ एक महीने का ही वक्त बचा है. यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच भारत और श्रीलंका में खेला जाना है.
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ICC की ओर से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को साफ-साफ कह दिया गया है कि उसने सुरक्षा कारणों से भारत में नहीं खेलने की ICC से जो अपील की है उसे वह अस्वीकार करता है. ICC ने BCB को लिखे पत्र में साफ कह दिया है, ‘T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच खेलने के लिए आपको भारत आना होगा, अन्यथा मैच के अंक गंवाने होंगे.’
इस फैसले पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उसकी ओर से कहा गया है कि फिलहाल उसे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि ICC ने उसकी मांग को अस्वीकार कर दिया है.
अब बांग्लादेश के पास क्या रास्ता!
बता दें अगर ICC उसे यह निर्देश दे चुका है कि तय शेड्यूल के मुताबिक भारत में ही अपने मैच खेले तो ऐसी स्थिति में अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के पास दो ही विकल्प हैं. पहला यह है कि वह आईसीसी के इस फैसले को मान ले और भारत आकर टूर्नामेंट में खेले. दूसरा यह संभव है कि वह इस टूर्नामेंट का बहिष्कार कर दे और टी20 वर्ल्ड कप खेलने ही नहीं आए.
ऐसी स्थिति बांग्लादेश को आर्थिक तौर पर भी भारी पड़ेगी. उसे पहले नुकसान तो यह होगा कि इस टी20 वर्ल्ड कप में भाग लेने वाली टीमों को आईसीसी की ओर से 3 लाख डॉलर यानी करीब 2.70 करोड़ रुपये मिलेंगे. वहीं अगर बांग्लादेश की टीम सुपर 8 में पहुंच जाती है, जिसके संभावनाएं भी बहुत हैं तो यह राशि बढ़कर 4.5 लाख अमेरिकी डॉलर (करीब 4 करोड़ रुपये) हो जाएगी. वहीं अंतिम 4 में पहुंच गई तो यह राशि दोगुनी से ज्यादा होकर 9.5 लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब 8 करोड़ 65 लाख रुपये पहुंच जाएगी.
इसके अलावा ICC उस पर दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकता है और टी20 वर्ल्ड कप से नाम वापस लेने के चलते उस पर इंटरनेशनल क्रिकेट से कुछ साल का बैन और आर्थिक जुर्माना भी ठोक सकता है.
