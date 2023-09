आईसीसी ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए अंपायर और मैच रेफरी के नाम का ऐलान कर दिया है. आईसीसी ने आईसीसी विश्व कप 2023 के लीग चरण के 20 मैच अधिकारियों की घोषणा की है, जिसमें 16 अंपायर और चार मैच रेफरी है. सेमीफाइनल और फाइनल के लिए अधिकारियों की घोषणा टूर्नामेंट के दौरान की जाएगी.

भारत के नितिन मेनन भी अंपायरिंग टीम का हिस्सा हैं, वहीं जवागल श्रीनाथ मैच रेफरी की भूमिका में नजर आएंगे.

ओपनिंग मैच में नितिन मेनन होंगे फील्ड अंपायर

5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में भारत के नितिन मेनन और श्रीलंका के कुमार धर्मसेना फील्ड अंपायर होंगे, पॉल विल्सन टीवी अंपायर होंगे, जबकि शर्फुद्दौला चौथे अंपायर होंगे, पाइक्रॉफ्ट इस मैच में रेफरी भी भूमिका निभाएंगे.