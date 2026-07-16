अब नए अंदाज में होंगे वनडे-टी20 वर्ल्ड कप- ICC ने क्यों बदला यह गेम, यहां समझें पूरा खेल- Explained

अगले साल यानी वनडे वर्ल्ड कप 2027 एक नए अंदाज में दिखेगा. आईसीसी ने इस टूर्नामेंट में नॉकआउट स्टेज से पहले एक खास 3 स्टेज फॉर्मेट तैयार किया है, जिसके तहत इस टूर्नामेंट में अब 14 टीमें भाग लेती दिखेंगी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट का संचालन करने वाली संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने वर्ल्ड कप के नए फॉर्मेट को मंजूरी दे दी है. इसके तहत अब वनडे वर्ल्ड कप राउंड रॉबिन स्टेज से शुरू होकर फाइनल तक कुल 5 स्टेज में खेला जाएगा. आईसीसी ने यह नई व्यवस्था वनडे और टी20 दोनों ही फॉर्मेट के लिए बदल दी है. अब वनडे वर्ल्ड कप में 14 टीमें भाग लेंगी, जबकि टी20 वर्ल्ड कप में 20 टीमों के लिहाज व्यवस्था बनाई गई है.
ICC ने हाल ही में एडिनबर्ग (स्कॉटलैंड) में हुई अपनी सालाना आम बैठक (AGM) के बाद यह ऐलान किया. आईसीसी ने कहा कि इस नए फॉर्मेट को लाने का मकसद टूर्नामेंट को और ज्यादा प्रतिस्पर्धी और रोमांचक बनाना है. इसके तहत हर मैच का महत्व बढ़ेगा, जबकि डेड रबर जैसे मैच नहीं बचेंगे, जिससे क्रिकेट के हितधारकों को राजस्व और समय का नुकसान दिखता है. उसने खिलाड़ियों, फैन्स और ब्रॉडकास्टर के हितों को ध्यान में रखकर यह बदलाव किया है, जिससे सभी को अधिक से अधिक फायदा होगा.
इस फॉर्मेट का स्टाइल बदलने के बाद अब 2027 वनडे वर्ल्ड कप में कुल 14 टीमों के होने से कुल 57 मैच खेले जाएंगे, जिसके बाद वर्ल्ड चैम्पियन का फैसला होगा. इस नए फॉर्मेट में सेमीफाइनल से पहले 3 स्टेज बनाए गए हैं. नए फॉर्मेट के तहत वनडे वर्ल्ड कप में सबसे पहले सुपर सीरीज खेली जाएगी, जिसमें टॉप 14 रैंकिंग की अंतिम 3 टीमें यानी नंबर 12, 13 और 14 पर काबिज टीमें राउंड रॉबिन में एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी. इस स्टेज में टॉप पर रहने वाली टीम दूसरे राउंड में एंट्री करेगी.
यहां 12 टीमों होंगी, जिन्हें 6-6 टीमों के 2 ग्रुप में बांटा जाएगा. इस राउंड में कुल 30 मैच खेले जाएंगे. इसके दोनों ग्रुपों की टॉप 3-3 टीमें राउंड ऑफ 7 में एंट्री करेंगी. यहां 7 वीं टीम का चयन ऊपर की 6 टीमों के बाद दोनों ग्रुपों में मिलाकर बाकी बची 6 टीमों में से सबसे ऊपर रहने वाली टीम को 7वीं टीम के रूप में एंट्री मिलेगी.
ICC ने वनडे और T20 वर्ल्ड कप में क्या बड़ा बदलाव किया है?
ICC ने दोनों टूर्नामेंट के फॉर्मेट में समय की मांग के लिहाज से मल्टी स्टेज सिस्टम लागू करने का फैसला किया है.
वनडे वर्ल्ड कप 2027 में कितनी टीमें और कितने मैच होंगे?
2027 में साउथ अफ्रीका में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में 14 टीमें हिस्सा लेंगी. इस बार कुल 57 मैच खेले जाएंगे.
टी20 वर्ल्ड कप 2028 में कितनी टीमें भाग लेंगी?
टी20 वर्ल्ड कप 2028 में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी.
ICC ने नया फॉर्मेट लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या बताया?
टूर्नामेंट को अधिक प्रतिस्पर्धी और रोमांच बनाना तथा डेड रबर मैचों को खत्म करना ही ICC का लक्ष्य है, जिससे खेल के सभी हितधारकों (खिलाड़ी, फैन्स, क्रिकेट बोर्ड, ब्रॉडकास्टर और प्रायोजकों) को लाभ हो.
नए फॉर्मेट से खिलाड़ियों और दर्शकों को क्या फायदा होगा?
खिलाड़ियों को ज्यादा मैच खेलने को मिलेंगे, जिससे बेंच पर बैठे खिलाड़ी भी कुछ मैच खेल पाएंग, जबकि दर्शकों को हर मुकाबले में रोमांच देखने को मिलेगा.
सुपर 7 राउंड एक बार फिर राउंड रॉबिन अंदाज में खेला जाएगा, जहां सभी टीमें आपस में मुकाबला खेलेंगी. इस राउंड में टॉप 4 टीमों को नॉकआउट स्टेज यानी सेमीफाइनल में एंट्री मिलेगी, जहां पहले सेमीफाइनल में नंबर 1 पर रहने वाली टीम नंबर 4 से भिड़ेगी, जबकि नंबर 2 और नंबर 3 की टीमें दूसरे सेमीफाइनल में आमने-सामने होंगी. इन दोनों सेमीफाइनल की विजेता टीमें फाइनल में पहुंचेंगी.
बता दें वनडे फॉर्मेट में अब तक 8 वर्ल्ड कप खेले जा चुके हैं. इनमें सबसे ज्यादा 16 टीमों ने एक बार भाग लिया था. 2007 में खेला गया यह टूर्नामेंट तब वेस्टइंडीज में आयोजित हुआ था. इसके अलावा 2003, 2011 और 2015 में आयोजित हुए वनडे वर्ल्ड कप में 14-14 टीमों ने भाग ले चुकी हैं. शुरुआती 4 वनडे वर्ल्ड कप (1975-1987) में 8-8 टीमें भाग ले रही थीं. 1992 वर्ल्ड कप 9 टीमों ने हिस्सा लिया था.
टी20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए 20 टीमों की भागीदारी का प्लान तय किया गया है. इसके तहत 4-4 टीमों को 5 ग्रुपों में बांटा जाएगा. हर ग्रुप से टॉप 2-2 टीमें सुपर 10 स्टेज में पहुंचेंगी. सुपर 10 में 5-5 टीमों के 2 ग्रुप बांटे जाएंगे, जिसमें कुल 20 मैच खेले जाएंगे. यहां दोनों ग्रुप की टॉप टीमों को सीधे सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा, जबकि बाकी दो टीमों का फैसला एलिमिनेटर मैच से होगा. इससे सेमीफाइनल की राह तैयार होगी और सेमीफाइनल की विजेता फाइनल में खेलेंगी.
टू्र्नामेंट में सभी मैचों का महत्व बढ़ने से डेड रबर मैच नहीं बचेंगे. ऐसे में खिताब की दौड़ में हर टीम लंबे समय तक बनी रहेंगी और वे ज्यादा मैच जीतने के प्रयास में कड़ी प्रतिस्पर्धा करेंगी. टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम के हिस्से में ज्यादा मैच आएंगे. टूर्नामेंट में आईसीसी का नियम है कि एक टीम से 15 खिलाड़ी ही टूर्नामेंट के लिए चुने जाते हैं. ऐसे में लंबा टूर्नामेंट होने का मतलब होगा कि सभी टीमों को अपने खिलाड़ियों के वर्कलोड मैनेजमेंट का ख्याल भी रखना होगा. ऐसे में बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को भी खेलने का मौका मिलेगा.
हर मैच का महत्व बढ़ने से प्रायोजकों को भी हर मैच पर पैसा खर्चना होगा. फैन्स का रूझान करीब-करीब हर मैचों में बराबर होगा, जिससे प्रायोजकों को अपने उत्पाद का प्रचार-प्रसार का भरपूर मौका मिलेगा और ब्रॉडकास्टर को इससे होने वाली कमाई का लाभ होगा. टूर्नामेंट की टीआरपी बढ़ी तो आईसीसी समेत सभी क्रिकेट बोर्ड्स को फायदा होगा. आईसीसी ज्यादा से ज्यादा कीमत खर्चने वाले ब्रॉडकास्टर्स को मैच प्रसारण का अधिकार देगी, जिससे सभी बोर्ड्स का शेयर भी बढ़ेगा.
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