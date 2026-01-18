By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
T20 वर्ल्ड कप- पाकिस्तानी मूल के 42 खिलाड़ियों को मिलेगा भारत का वीजा, ICC ने उठाया यह कदम
भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक संबंधों में तकरार जारी है. इस बीच भारत में आयोजित होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में भले पाकिस्तान ने अपनी मर्जी से अपनी टीम भारत नहीं भेजने का फैसला लिया है. लेकिन दूसरी टीमों में मौजूद पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी और अधिकारियों को यहां आने का वीजा चाहिए.
भारत और श्रीलंका में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए अब करीब 15-20 दिन ही शेष हैं. पाकिस्तान ने पहले ही ICC के साथ मिलकर यह बता दिया था कि वह इस टूर्नामेंट के लिए भारत का दौरा नहीं करेगा. लेकिन पाकिस्तान मूल के कई ऐसे भी खिलाड़ी या अधिकारी हैं, जो दुनिया की दूसरी टीमों में जाकर क्रिकेट खेल रहे हैं या अन्य जिम्मेदारियों में जुड़े हुए हैं. इन टीमों के शेड्यूल के लिहाज से उन्हें भी भारत आना होगा.
भारत में वीजा का नियम यह है कि पाकिस्तान मूल के लोगों को दूसरे देश की नागरिकता वाले पासपोर्ट के साथ-साथ अपना पुराना पासपोर्ट (पाकिस्तान) भी दिखाना होता है. इस लिहाज से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने इस टूर्नामेंट में ऐसे खिलाड़ियों और अधिकारियों की वीजा संबंधी औपचारिकताओं में मदद के लिए कुछ कदम उठाए हैं. इस टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान मूल के करीब 42 खिलाड़ी या अधिकारी ऐसे हैं, जिन्हें भारत का दौरा करना होगा.
इंग्लैंड की टीम में पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटरों में स्पिनर आदिल राशिद, रेहान अहमद और तेज गेंदबाज साकिब महमूद शामिल हैं. अमेरिका की टीम में अली खान और शायन जहांगीर तथा नीदरलैंड की टीम में जुल्फिकार साकिब जैसे पाकिस्तानी मूल के कुछ खिलाड़ी शामिल हैं. न्यूज एजेंसी पीटीआई को पता चला है कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों राशिद, रेहान और साकिब के वीजा आवेदन पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं. नीदरलैंड की टीम के सदस्यों और कनाडा के सहयोगी स्टाफ के सदस्य शाह सलीम जफर को भी वीजा मिल चुका है.
संयुक्त अरब अमीरात (UAE), अमेरिका, इटली, बांग्लादेश और कनाडा की टीम में शामिल पाकिस्तानी राष्ट्रीयता या पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए वीजा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है.
इन टीमों के लिए वीजा उपलब्ध कराने के लिए जरूरी कार्यवाही के लिए अगले सप्ताह की तिथि नियत कर दी गई है, जिससे संकेत मिलता है कि प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है. प्रतिभागियों के लिए वीज़ा जारी करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है. सहयोगी और पूर्ण सदस्य देशों में पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ियों के प्रतिनिधित्व को देखते हुए इस प्रक्रिया में तेजी को एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है.
आईसीसी की इस प्रक्रिया में कई टीमों के क्रिकेटर, अधिकारी और स्टैंडबाय खिलाड़ी शामिल हैं, जिससे पता चलता है कि विश्व क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था अंतिम समय में होने वाली किसी तरह की जटिलता से बचना चाहती है.
आईसीसी इसके लिए विभिन्न देशों के कई शहरों में स्थित भारतीय उच्चायोगों के साथ लगातार संपर्क में हैं. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी खिलाड़ियों और अधिकारियों के वीजा आवेदनों को बिना किसी अड़चन के निपटाया जाए. आईसीसी को आश्वासन मिला है कि लंबित मामलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सुचारू रूप से निपटाया जाएगा.
टी20 विश्व कप सात फरवरी से शुरू होगा और आईसीसी को विश्वास है कि तब तक सभी तरह की प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी. पाकिस्तान मूल के भारतीय वीजा आवेदकों की गहन जांच की जा रही है और इसलिए प्रक्रिया में सामान्य से अधिक समय लग रहा है.
