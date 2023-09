Hindi Cricket Hindi

Icc Super Plan For Dew Bigger Ground And Grass On Pitch

World Cup 2023- बड़ी बाउंड्री, पिच पर घास- वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी का खास प्लान हुआ तैयार

ICC ने वर्ल्ड कप 2023 के लिए अपना प्लान तैयार कर लिया है. आईसीसी ने क्यूरेटर्स को सलाह दी है. इसके लिए पिचों और मैदान को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी का सुपर प्लान तैयार है.

नई दिल्ली: अक्टूबर की 5 तारीख से भारत में वनडे वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है. और इस वक्त पर ओस एक बहुत बड़ा असर पैदा कर सकती है. और इससे निपटने के लिए आईसीसी ने एक बड़ा कदम उठाया है. आईसीसी ने सभी मैदानों के क्यूरेटर्स के लिए एक प्रोटोकॉल जारी किया है. इसमें कहा गया है कि ऐसे प्रयास किए जाएं जिससे किसी हद तक ओस के असर को कम किया जा सके.

वर्ल्ड कप के मैच कुल 10 मैदानों पर खेले जाएंगे और अक्टूबर-नवंबर के महीने में इन सभी जगहों पर भारी ओस पड़ती है.

The Giant of Africa 🇳🇬 The ICC Men's Cricket World Cup 2023 Trophy Tour, driven by @Nissan, made a memorable trip to Nigeria 😍🏆 #CWC23 pic.twitter.com/W5cJDTHcVC — ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) September 13, 2023

साल 2021 में यूएई में हुए टी20 वर्ल्ड कप में भी ओस ने अहम भूमिका निभाई थी. इसका नतीजा यह हुआ था कि बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमों को काफी फायदा हुआ था.

भारतीय परिस्थितियां आमतौर पर स्पिन गेंदबाजी के लिए मददगार मानी जाती हैं लेकिन आईसीसी ने क्यूरेटर्स से कहा है कि जहां तक हो सके पिचों पर घास छोड़ी जाए ताकि सीमर्स को भी मैच में बने रहने का मौका मिले. इसका अर्थ यह है कि टीमें अपनी प्लेइंग इलेवन में ज्यादा सीमर्स को मौका दे सकती हैं.

Amazing Afghanistan 🇦🇫 A special visit for the ICC Men's Cricket World Cup 2023 Trophy Tour, driven by @Nissan 🏆 #CWC23 pic.twitter.com/uBJSWMXOB2 — ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) September 18, 2023

अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया है, ‘उत्तर, पश्चिम और पूर्वी राज्यों में स्थित मैदानों में साल के इस समय भारी ओस पड़ती है. चेन्नई और शायद बेंगलुरु में होने वाले मैचों में काफी बारिश हो सकती है. मुख्य आइडिया यह है कि टॉस को जहां तक हो सकते समीकरण से बाहर रखा जाए. ओस से स्पिनर्स के प्रदर्शन पर काफी असर पड़ता है. तो ज्यादा घास होने से टीमों को स्पिनर्स पर ज्यादा निर्भर नहीं होना पड़ेगा. इससे संतुलित पिच भी मिलेगी. और वनडे मैचों को रोचक बनाने के लिए बहुत बड़े स्कोर्स की जरूरत नहीं होती.’

गेंद और बल्ले के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बाउंड्रीज का साइज भी जितना हो सके बड़ा रखने की सलाह दी गई है. माना जा रहा है कि मैदानों को बाउंड्री साइज करीब 70 मीटर रखने के लिए कहा जा रहा है.

अखबार ने अपने सूत्रों के हवाले से आगे बताया, ‘अंतरराष्ट्रीय मैचों में बाउंड्री का कम से कम साइज 65 मीटर और अधिकतम 85 मीटर तक हो सकता है. पुराने मैदानों पर बाउंड्री 70 से 75 मीटर के बीच हो सकती है. खबर है कि मैदानों को बाउंड्री का साइज 70 मीटर से ज्यादा रखने को कहा गया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने क्यूरेटर्स को घास में नमी बनाए रखने के लिए ICC द्वारा सुझाए गए वेटिंग एजेंट्स ही आपनाने को कहा है.’

वर्ल्ड कप में भारत के मैचों की बात करें तो टीम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ टर्न लेने वाली पिचों पर खेलेगी. भारत का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 अक्टूबर को चेन्नई में होगा. इस मैदान पर ओस का असर देखने को मिलने की उम्मीदें बहुत कम हैं. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 29 अक्टूबर को लखनऊ का मैच क्यूरेटर्स के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

