ICC T20 रैंकिंग: जो पाकिस्तान-इंग्लैंड के खिलाड़ी नहीं कर पाए- वह ईशान किशन ने 15 मैचों में कर दिखाया, अभिषेक शर्मा की छुट्टी

भारतीय टीम के युवा ओपनर अभिषेक शर्मा करीब एक साल से पहले पायदान पर बने हुए थे. दो साल से ज्यादा समय तक टीम के बाहर रहे ईशान किशन ने 15 मैचों में ही कमाल कर दिया.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/cricket-hindi/icc-t20-batter-rankings-ishan-kishan-remove-abhishek-sharma-from-top-spot-8462672/ Copy

ईशान किशन @ICC से

2 साल से ज्यादा समय बाद टीम इंडिया में लौटे अभिषेक शर्मा

T20I में सिर्फ 15 मैच खेलकर बदल डाले ICC T20 रैंकिंग के समीकरण

नंबर 1 पर ईशान किशन तो नंबर दो पर खिसके अभिषेक शर्मा

वनडे रैंकिंग में विराट कोहली खिसके, शुभमन गिल की छलांग

टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) ने टी20 फॉर्मेट में धमाकेदार दमखम दिखाया है. वह दो साल से ज्यादा समय बाद भारतीय टीम में (जनवरी 2026) में लौटे थे और उन्होंने अब तक खेले सिर्फ 15 मैचों में ही इस रैंकिंग में उलटफेर कर दिया है. टी20 फॉर्मेट में दमदार बैटिंग दिखा रहे ईशान अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गए हैं. उन्होंने इस पायदान से हमवतन खिलाड़ी अभिषेक शर्मा को हटाया.

एक साल से अभिषेक शर्मा का था राज

अभिषेक यहां पिछले एक साल से ज्यादा समय से काबिज थे. इस बीच उन्हें पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान और इंग्लैंड के फिल सॉल्ट जैसे खिलाड़ियों से चुनौती मिली थी लेकिन कोई भी उनसे पहला पायदान नहीं छीन पाया था.

ईशान ने सिर्फ 15 मैच खेलकर पछाड़ा

इस बीच ईशान किशन इस दौड़ में शामिल हुए तो उन्होंने अभिषेक को हटाने में ज्यादा समय नहीं लिया. भारतीय टीम में वापसी करने के बाद ईशान ने अब तक खेले 15 मैचों में 1 शतक और 4 अर्धशतक जमाए हैं. इस परफॉर्मेंस का फायदा उन्हें इस रैंकिंग में भी हुआ है.

2 साल से ज्यादा समय बाद टीम इंडिया में लौटे थे किशन

ईशान किशन ने इस साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज से वापसी की थी. इसके बाद वह टी20 वर्ल्ड कप में दमदार प्रदर्शन करते नजर आए और अब आईपीएल के ब्रेक के बाद वह एक बार फिर भारतीय टीम से जुड़ गए हैं. आयरलैंड के खिलाफ खेली गई 2 मैचों की सीरीज में वह कुछ खास नहीं कर लेकिन इसका उनकी रेटिंग पर खास प्रभाव नहीं पड़ा.

दूसरे पर अभिषेक तीसरे पर पाकिस्तानी बल्लेबाज

ICC द्वारा जारी ताजा टी20 रैंकिंग में अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर चले गए हैं. पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान तीसरे, इंग्लैंड के फिल साल्ट चौथे, श्रीलंका के पाथुम निसांका 5वें और भारत के तिलक वर्मा छठे स्थान पर हैं. इंग्लैंड के जोस बटलर को एक स्थान का फायदा हुआ है.

टॉप 10 में हैं सूर्यकुमार यादव का नाम

बटलर 7वें स्थान पर चले गए हैं. सूर्यकुमार यादव एक स्थान के नुकसान के साथ 8वें स्थान पर चले गए हैं. ऑस्ट्रेलिया के मिशेल मार्श 9वें और साउथ अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस 10वें स्थान पर हैं. आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के बल्लेबाज ट्रेविस हेड को 2 स्थान का फायदा हुआ है.

टेस्ट में हेड हैं बेस्ट

हेड टेस्ट फॉर्मेट के नंबर वन बल्लेबाज बन गए हैं. इंग्लैंड के हैरी ब्रूक दूसरे स्थान पर हैं. इंग्लैंड के जो रूट को 2 स्थान का घाटा हुआ है. रूट पहले स्थान से तीसरे स्थान पर चले गए . ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ चौथे और साउथ अफ्रीका के तेंबा बावुमा 5वें स्थान पर हैं. बावुमा को 1 स्थान का फायदा हुआ है.

वनडे में विराट कोहली भी खिसके

वनडे फॉर्मेट के शीर्ष 5 बल्लेबाजों की रैंकिंग पर गौर करें तो न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल पहले, शुभमन गिल तीन स्थान की छलांग लगाते हुए दूसरे स्थान पर हैं. विराट कोहली को एक स्थान का घाटा हुआ है. वह तीसरे स्थान पर हैं. रोहित शर्मा चौथे और अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान 2 स्थान के नुकसान के साथ पांचवें स्थान पर हैं.

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)