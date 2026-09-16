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विस्फोटक अभिषेक शर्मा का टी20 रैंकिंग में भी धमाका, पाकिस्तानी बल्लेबाज को पछाड़कर पहुंचे नंबर 1 ईशान किशन के करीब

इस विस्फोटक लेफ्टहैंड बल्लेबाज ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2 पारियों में 121 रन बनाए हैं, जिसमें 82 रनों की ताबड़तोड़ पारी भी शामिल है.

Written by: Arun Kumar
Updated: September 16, 2026, 3:27 PM IST
Abhishek Sharma
अभिषेक शर्मा @Instagram

भारतीय टीम के विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इन दिनों बेहतरीन लय में दिख रहे हैं और उन्होंने अफगनिस्ताबन के खिलाफ खेली जा रही तीन मैचों की टी20 सीरीज के पहले 2 मैचों में 121 रन ठोककर आईसीसी टी20 रैंकिंग में भी अपना जलवा दिखा दिया है. वह अब इस रैंकिंग में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं. इस सीरीज की शुरुआत से पहले वह नंबर 3 पर थे. उन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान को पीछे छोड़कर नंबर 1 पर मौजूद अपने हमवतन ईशान किशन के करीब यह पायदान रिजर्व कर लिया है.

ईशान किशन दुनिया के नंबर एक टी20 बल्लेबाज बने हुए हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जा रही तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में भारत 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर चुका है. सीरीज के पहले टी20 में 82 और दूसरे मुकाबले में 39 रनों की दमदार पारी खेलकर यह मुकाम हासिल किया है.

और पढ़ें: अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़ा अफगानिस्तान, 22 गेंदों में जड़ी फिफ्टी; 7 विकेट से पहला T20I जीता भारत

अभिषेक और ईशान किशन के बीच अब 51 रेटिंग प्वाइंट्स का फासला है. दूसरे टी20 में तूफानी अर्धशतकीय पारी खेलने का फायदा संजू सैमसन को भी मिला है. सैमसन चार पायदान ऊपर चढ़कर अब 30वें नंबर पर आ गए हैं. भारत के गेंदबाजों ने भी आईसीसी की ताजा टी20 रैंकिंग में अच्छी बढ़त हासिल की है.

​​वरुण चक्रवर्ती दो स्थान ऊपर चढ़कर पांचवें नंबर पर पहुंच गए, जबकि जसप्रीत बुमराह सात स्थान ऊपर चढ़कर 10वें नंबर पर आ गए. अर्शदीप सिंह 11 स्थान की छलांग लगाकर 14वें नंबर पर पहुंच गए और मेजबान टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने के बाद अक्षर पटेल छह स्थान ऊपर चढ़कर 27वें नंबर पर आ गए.

अफगानिस्तान के ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई भी सीरीज के पहले मैच में नाबाद अर्धशतक लगाने के बाद टी20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर रैंकिंग में ऊपर चढ़े हैं. हरारे में सीरीज के पहले मैच में जिम्बाब्वे पर 59 रन से जीत के बाद तीन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने वनडे रैंकिंग में अपनी स्थिति बेहतर की है.

ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज नाथन एलिस पांच विकेट लेने के बाद वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में 20 स्थान ऊपर चढ़कर 20वें नंबर पर पहुंच गए. 109 रन बनाकर ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुने गए मैथ्यू रेनशॉ बल्लेबाजों की रैंकिंग में 68वें नंबर पर पहुंच गए हैं.कूपर कोनोली भी जिम्बाब्वे के खिलाफ नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए 51 रन बनाने के बाद वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में 9 स्थान ऊपर चढ़कर 77वें नंबर पर पहुंच गए हैं.

(एजेंसी: आईएएनएस)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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