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Icc T20 Rankings Bangladeshi Players Got Boost But No One Could Challenge Abhishek Sharma And Ishan Kishan

ICC T20 रैंकिंग में छाए बांग्लादेशी खिलाड़ी लेकिन अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को कोई नहीं दे पाया चुनौती

इन दिनों आईपीए के आयोजन के दौर में दुनिया की टेस्ट प्लेइंग देशों के क्रिकेट कार्यक्रम लगभग बंद हैं. इस बीच न्यूजीलैंड और बांग्लादेश ने सीमित ओवरों की सीरीज जरूरी खेली है, जिसके बाद ICC की ताजा रैंकिंग में कुछ बदलाव दिखा है.

अभिषेक शर्मा @BCCI/x

टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ी इन दिनों इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं और वे दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग आईपीएल में बिजी हैं. इस बीच बांग्लादेश, न्यूजीलैंड समेत कई टीमें टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बिजी हैं. हाल ही में न्यूजीलैंड की टीम बांग्लादेश दौरे पर थी, दोनों देशों ने तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली, जो 1-1 की बराबरी पर खत्म हुई. तीनों मैचों के प्रदर्शन के बाद आईसीसी की टी20 रैंकिंग की कई पॉजिशन में बदलाव देखने को मिला है. हालांकि यहां बल्लेबाजों की रैंकिंग में दुनिया का कोई भी खिलाड़ी फिलहाल नंबर 1 पर कायम अभिषेक शर्मा और नंबर 2 पर मौजूद ईशान किशन को चुनौती नहीं दे पाया है. इस ताजा रैंकिंग में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को फायदा हुआ है.

टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 9 मार्च के बाद से कोई इंटरनेशनल टी20 नहीं खेलने के बावजूद वह 875 अंकों के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं. ईशान किशन (871 अंक) दूसरे स्थान पर हैं. पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान (848 अंक) तीसरे स्थान पर हैं. इंग्लैंड के फिल साल्ट चौथे, श्रीलंका के पाथुम निसांका 5वें, भारत के तिलक वर्मा छठे, भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव 7वें, इंग्लैंड के जोस बटलर 8वें, साउथ अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस 9वें और जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट 10वें स्थान पर हैं.

वहीं अगर बॉलरों की रैंकिंग की बात करें तो इस फेहरिस्त में अफगानिस्तान के राशिद खान पहले, भारत के वरुण चक्रवर्ती दूसरे,पाकिस्तान के अबरार अहमद तीसरे, इंग्लैंड के आदिल राशिद चौथे, भारत के जसप्रीत बुमराह 5वें, ऑस्ट्रेलिया के एडम जांपा छठे, साउथ अफ्रीका के कॉर्बिन बोश 7वें, वेस्टइंडीज के मैथ्यू फोर्ड 8वें, अफगानिस्तान के मुजीब उर रहमान 9वें और ऑस्ट्रेलिया के नाथन एलिस 10वें स्थान पर हैं.

मौजूदा समय में आईपीएल 2026 का आयोजन हो रहा है. पाकिस्तान में इस दौरान पाकिस्तान प्रीमियर लीग (PSL) खेली गई. आईपीएल के दौरान अंतरराष्ट्रीय सीरीज न के बराबर होती है. कुछ दिन पहले न्यूजीलैंड की B टीम बांग्लादेश में तीन टी20 मैच खेली थी. सीरीज ड्रॉ रही थी. बांग्लादेश के खिलाड़ियों को टी20 की बल्लेबाजी और गेंदबाजी रैंकिंग में फायदा हुआ है. हालांकि रैंकिंग में यह बदलाव पहले 15 पायदान के बाद की स्थिति में दिखा है.

प्लेयर ऑफ द सीरीज बांग्लादेश के तौहिद हृदय बल्लेबाजों की रैंकिंग में 37वें स्थान पर आ गए हैं. गेंदबाजी में बांग्लादेश के महेदी हसन एक स्थान ऊपर चढ़कर 17वें स्थान पर आ गए, जबकि शोरीफुल इस्लाम नौ स्थान की बड़ी छलांग लगाकर 54वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

न्यूजीलैंड के बेन सियर्स 10 स्थान ऊपर चढ़कर 51वें स्थान पर आ गए. ईश सोढ़ी चार स्थान ऊपर चढ़कर 88वें स्थान पर आ गए. सोढ़ी सबसे छोटे फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं. उन्होंने 165 विकेट लेते हुए टिम साउथी (164 विकेट) को पीछे छोड़ा.

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(एजेंसी- आईएएनएस से)