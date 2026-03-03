  • Hindi
SA vs NZ: कोलकाता के ईडन गार्डेंस में पहला सेमीफाइनल, कैस है पिच और मौसम का मिजाज?

T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें आमने-सामने होंगी. बुधवार को खेले जाने वाला यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डेंस मैदान पर खेला जाएगा. जानें- यहां की पिच और मौसम का हाल...

T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में बुधवार को साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें आमने-सामने होंगी. टूर्नामेंट का यह पहला नॉकआउट मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डंस में खेला जाएगा.

अफ्रीकी टीम इस टूर्नामेंट में अभी तक एकमात्र टीम है, जो अजेय बनी हुई है. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों की यह दूसरी भिड़ंत हैं. इससे पहले दोनों ग्रुप स्टेज में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडिय में भिड़ी थीं, जहां साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से रौंद दिया था.

कीवी टीम नॉकआउट स्टेज में उससे हार का बदला लेकर हिसाब चुकता करना चाहेगी और फाइनल में भी एंट्री करेगी. लेकिन एडिन मार्करम की टीम उसकी राह और चाह को आसान होने नहीं देगी. अफ्रीकी टीम इस बार मिलकर खेल रही है. कप्तान मार्करम, रियान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस जैसे बल्लेबाज रंग में और बॉलिंग में लुंगी गिडी, कगिसो रबाडा, एनरिच नोर्त्जे भी फॉर्म में हैं. ऐसे में कीवी टीम के लिए मामला आसान नहीं होगा.

वहीं साउथ अफ्रीका के लिए मिचेल सेंटनर ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहे हैं. रचिन रवींद्र, फिन एलन, ग्लेन फिलिप्स, डैरेल मिचेल, मैट हैनरी भी उम्दा फॉर्म में हैं. ऐसे में ईडन गार्डेंस की पिच और मौसम पर दोनों टीमों की निगाहें होंगी. यहां जानें- कैसा है पिच और मौसम का हाल…

कोलकात के मौसम का हाल

क्रिकेट फैन्स और दोनों टीमों के लिए यह खुशी की बात है कि कोलकाता में बुधवार को मौसम खिला-खिला रहेगा और यहां बादलों या बारिश की कोई उम्मीद नहीं है. ऐसे में मौसम से खेल को किसी भी तरह का खलल होने की कोई आशंका नहीं है. शहर का अधिकतम तापमान 33°C होगा, जबकि न्यूनतम तापमान 19°C तक रहेगा. यहां हवाओं का रुख भी सामान्य रहेगा और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की ओर से 9 km/h की रफ्तार से हवा चलेगी.

SA vs NZ: ईडन गार्डेंस की पिच रिपोर्ट

ईडन गार्डेंस में अभी तक इस टूर्नामेंट के दौरान जितने भी मैच खेले गए हैं. यहां की काली मिट्टी वाली पिच सूखी और बैटिंग फ्रेंडली पिच है. यहां पहली पारी में औसतन 182 रन बन रहे हैं, जबकि यहां स्पिनरों से ज्यादा पेसर्स को विकेट मिल रही है. पिच का उछाल वास्तविक है, जहां एक समान उछाल ही रहता है और मैदान के आउटफील्ड में बिछी घास देश के सबसे तेज आउटफील्ड वाले मैदानों में से एक है, जहां बल्लेबाज को रन बनाने में मौज आती है. यहां खेले पिछले ही मैच में भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज ने 195 रन बनाए थे, जिसका पीछा भारत ने सफलता पूर्वक कर लिया.

