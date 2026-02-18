Hindi Cricket Hindi

Icc T20 World Cup 2026 Super 8 Teams And Fixtures Confirms Full Schedule Dates And Venues

ICC T20 World Cup 2026: सुपर 8 की सभी टीमें तय, शेड्यूल भी हो गया फाइनल देखें- पूरी लिस्ट

टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नामीबिया पर जीत के साथ ही सुपर 8 में अपनी जगह तय कर ली. इसके साथ सुपर 8 की तस्वीर भी साफ हो गई. यहां देखें- इस राउंड का पूरा शेड्यूल, मैचों की टाइमिंग और उनके स्थान.

T20 World Cup 2026 Super 8 Fixtures Full Schedule and Timings: T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज के 35वें मैच के साथ ही सुपर 8 की तस्वीर भी साफ हो गई. पाकिस्तान सुपर 8 में क्वॉलीफाई करने वाली 8वीं टीम बना है. सुपर 8 में उसकी एंट्री के साथ ही टूर्नामेंट के दूसरे दौर की सभी टीमें फाइनल हो गई हैं. इस टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे दौर की शुरुआत शनिवार 21 फरवरी से न्यूजीलैंड vs पाकिस्तान मैच से होगी, जबकि इस राउंड का खात्मा 1 मार्च को भारत vs वेस्टइंडीज मैच से होगा, जो कोलकाता के ईडन गार्डंस में खेला जाएगा.

सुपर 8 राउंड में 7 टीमों की तस्वीर मंगलवार को ही साफ हो चुकी थी, जबकि बुधवार को नामीबिया के खिलाफ पाकिस्तान के लिए करो या मरो की स्थिति थी. अगर वह यह मैच हार जाता तो उस पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा था क्योंकि उसका नेट रन रेट 4 अंक ले चुके अमेरिका से भी खराब था. लेकिन नामीबिया को उसने 200 रनों का लक्ष्य देने के बाद 102 रनों के विशाल अंतर से हराते हुए अपने नेट रन रेट में भी सुधार किया और अपने 6 अंक लेकर अपनी जगह भी पक्की कर ली.

अब सुपर 8 की सभी टीमों की तस्वीर साफ है इन 8 टीमों को 4-4 टीमों के दो ग्रुप में बांटा गया है. ये टीमें अपने-अपने ग्रुप की टीमों से खेलकर सेमीफाइनल मे अपनी जगह पक्की करने का जोर लगाएंगे.

ग्रुप 1: भारत, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज

ग्रुप 2: श्रीलंका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड

बता दें सुपर 8 में पहुंच चुकी टीमों को अब एक बार फिर से शुरुआत करनी होगी. सभी टीमों के प्वॉइंट्स, नेट रन रन रेट दोबारा से शुरू होंगे. इससे पहले ग्रुप स्टेज में जो प्वॉइंट्स और नेट रन रेट लेकर यहां पहुंची थी उनकी गिनती इस राउंड में नहीं होगी. इन सभी टीमों को सुपर 8 में अपने प्वॉइंट्स और अपना नेट रन रेट फिर से बनाना होगा. इसी आधार पर उनसी सेमीफाइनल की तकदीर तय होगी.

ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026– सुपर 8 के मैच

फरवरी 21: न्यूजीलैंड vs पाकिस्तान | 7:00 PM | कोलंबो (आर. प्रेमदासा स्टेडियम)

फरवरी 22: इंग्लैंड vs श्रीलंका | 3:00 PM | कैंडी (पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम)

फरवरी 22: इंडिया vs साउथ अफ्रीका | 7:00 PM | अहमदाबाद (नरेंद्र मोदी स्टेडियम)

फरवरी 23: जिम्बाब्वे vs वेस्टइंडीज | 7:00 PM | मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम)

फरवरी 24: इंग्लैंड vs पाकिस्तान | 7:00 PM | कैंडी (पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम)

फरवरी 25: न्यूजीलैंड vs श्रीलंका | 7:00 PM | कोलंबो (आर. प्रेमदासा स्टेडियम)

फरवरी 26: वेस्टइंडीज vs साउथ अफ्रीका | 3:00 PM | अहमदाबाद (नरेंद्र मोदी स्टेडियम)

26 फरवरी: इंडिया vs जिम्बाब्वे | शाम 7:00 बजे | चेन्नई (एमए चिदंबरम स्टेडियम)

27 फरवरी: इंग्लैंड vs न्यूजीलैंड | शाम 7:00 बजे | कोलंबो (आर. प्रेमदासा स्टेडियम)

28 फरवरी: पाकिस्तान vs श्रीलंका | शाम 7:00 बजे | कैंडी (पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम)

1 मार्च: जिम्बाब्वे vs साउथ अफ्रीका | दोपहर 3:00 बजे | नई दिल्ली (अरुण जेटली स्टेडियम)

1 मार्च: इंडिया vs वेस्टइंडीज | शाम 7:00 बजे | कोलकाता (ईडन गार्डन्स)

(सभी मैचों का समय भारतीय समयानुसार है.)

