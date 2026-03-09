Hindi Cricket Hindi

Icc T20 World Cup Winning Team India Prize Money And How Much Money Runner Up Got And Other See Details

T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली टीम इंडिया हुई कितनी मालामाल! हारने वाली टीम को क्या मिला, यहां देखें...

भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है. खिताब जीतने के बाद भारत को ICC T20 वर्ल्ड कप खिताब के साथ-साथ प्राइज मनी के रूप में 27.60 करोड़ की राशि मिली.

भारतीय टी20 वर्ल्ड कप 2026 चैम्पियन @BCCI/x

ICC T20 World Cup Prize Money: टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर रिकॉर्ड तीसरी बार इस टूर्नामेंट के खिताब पर कब्जा कर लिया है. भारतीय टीम पर यहां टी20 वर्ल्ड कप खिताब के साथ-साथ ICC से प्राइज मनी की भी बारिश हुई है. आईसीसी ने पहले ही टूर्नामेंट में विजेता, उपविजेता, सेमीफाइनलिस्ट, सुपर 8 और ग्रुप स्टेज के आधार पर टीमों को मिलने वाली इनामी राशि की घोषणा कर दी थी. ICC के प्राइज मनी के ऐलान के हिसाब से चैम्पियन बनने वाली भारतीय टीम को 30 लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब 27.60 करोड़ रुपये की राशि इनाम के रूप में मिली.

वहीं इस मैच में हार से संतोष करने वाली या उपविजेता बनने वाली न्यूजीलैंड की टीम भी खाली हाथ नहीं गई. वह इस 20 टीमों वाले टूर्नामेंट की दो बेस्ट टीमों में शुमार हुई और उसे रनरअप बनने पर आईसीसी से इनाम के रूप में 16 लाख अमेरिकी डॉलर यानी 14.7 करोड़ भारतीय रुपये मिले.

आईसीसी ने इस टूर्नामेंट के लिए पहले ही अपनी इनामी राशि घोषित कर दी थी. उसने विजेता, उपविजेता, सेमीफाइनल में हारने वाली दो टीमों के बाद सुपर 8 तक ही पहुंचने वाली टीमों और इसके अलावा ग्रुप स्टेज तक का ही सफर तय करने वाली टीमों के लिए इनाम के तौर पर अलग-अलग राशि तय की थी.

इसके मुताबिक इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें, जो इस बार सेमीफाइनल तक ही पहुंच पाईं उनमें से प्रत्येक टीम को 7 लाख 90 हजार अमेरिकी डॉलर की राशि मिलेगी. भारतीय मुद्रा में इसकी कीमत करीब 7 करोड़ 26 लाख रुपये बैठती है.

वहीं जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, श्रीलंका और वेस्टइंडीज की टीमें जो इस बार सुपर 8 राउंड तक ही पहुंच पाईं उनके लिए भी टीम वाइज 3 लाख 80 हजार अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 3.5 करोड़ रुपये की कीमत तय है. वहीं जो टीमें ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाईं उनके लिए 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि तय है. यानी भारतीय रुपयों में बात करें तो ग्रुप स्टेज तक ही रह जाने वाली टीमों को 2 करोड़ 30 लाख की राशि तय है.

इन 12 टीमों में ग्रुप A से अमेरिका, नीदरलैंड्स, नामीबिया, ग्रुप B से ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ओमान, ग्रुप C से स्कॉटलैंड, इटली, नेपाल, जबकि ग्रुप D से अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और कनाडा की टीमें शामिल हैं.

Add India.com as a Preferred Source