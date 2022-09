भारत के 360 डिग्री बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) को अपनी बेहतरीन फॉर्म का फायदा आईसीसी टी20 रैंकिंग में भी हुआ है. वह बुधवार को ताजा जारी रैंकिंग में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं. सूर्या अब सिर्फ पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) से पीछे हैं.Also Read - शानदार लय में विराट खेल का उठा रहे हैं लुत्फ, पूर्व कोच कोहली को WC के लिए मानते हैं अहम

बता दें सूर्यकुमार की यह करियर बेस्ट रैंकिंग हैं. सूर्याकुमार ने हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संपन्न हुई टी20 सीरीज के तीसरे और निर्णायक मैच में सिर्फ 36 बॉल में 69 रनों की लाजवाब पारी खेली थी, जिसकी बदौलत इस रैंकिंग में उनके 801 प्वॉइंट हो गए.

दूसरी ओर, पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज रिजवान ने इंग्लैंड के खिलाफ चल रही 7 मैचों की सीरीज में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद बल्लेबाजी चार्ट में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है. 30 वर्षीय रिजवान ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे, तीसरे और चौथे टी20 में नाबाद 88, 8 और 88 के स्कोर बनाए हैं, जिससे उन्हें शीर्ष पर अपनी स्थिति बनाए रखने में मदद मिली है.

उनके प्रदर्शन ने पाकिस्तान को दूसरा और चौथा टी20 जीतने में मदद की. सीरीज 2-2 की बराबर पर है. इस बीच, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) एक पायदान ऊपर चढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. बाबर ने इस महीने की शुरुआत में टीम के साथी मोहम्मद रिजवान के आगे निकलने से पहले 1,155 दिनों तक नंबर 1 स्थान पर कब्जा किया था.

बाबर को इंग्लैंड के खिलाफ चल रही सात मैचों की सीरीज के दूसरे टी20 में नाबाद 110 रन के लिए प्लेयर आफ द मैच चुना गया था. इस बीच फॉर्म में लौट चुके पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली की अगर बात करें तो उन्होंने 606 अंकों के साथ एक पायदान की छलांग जरूर लगाई है.

India and Pakistan stars among the big movers in the latest @MRFWorldwide ICC Men's T20I Player Rankings 🇮🇳 🇵🇰

Full story 👇

— ICC (@ICC) September 28, 2022