ICC Rankings: भारत से टेस्ट में छिना नंबर-1 का ताज, ऑस्ट्रेलिया ने टॉप पर जमाया कब्जा

दुबई। केपटाउन में सात विकेट से जीत के बावजूद टीम इंडिया ने ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1 का ताज गंवा दिया है. टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को दूसरे टेस्ट में हराकर 2 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर की लेकिन अपना ताज नहीं बचा सकी. भारत को पहले पायदान से हटाकर ऑस्ट्रेलिया ने शीर्ष स्थान पर कब्जा कर लिया है. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मौजूदा तीन मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ 2-0 की अजेय बढ़त बनाई हुई है. सीरीज का तीसरा टेस्ट फिलहाल सिडनी में खेला जा रहा है.

ऑस्ट्रेलिया के खाते में अब 118 रेटिंग प्वाइंट्स हैं जबकि भारत के नाम 117 प्वाइंट्स हैं. तीसरे स्थान पर इंग्लैंड है जिसके 115 प्वाइंट्स हैं. साउथ अफ्रीका चौथे और न्यूजीलैंड 5वें पायदान पर है.

आईसीसी ने एक विज्ञप्ति में कहा, “पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के प्रभावशाली प्रदर्शन ने उन्हें एक बार फिर से नंबर 1 टेस्ट टीम का ताज हासिल करने में मदद की. ऑस्ट्रेलिया आखिरी बार डब्ल्यूटीसी फाइनल की जीत के बाद कुछ समय के लिए पहले पायदान पर रहा था.” आईसीसी ने कहा, “भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाने के साथ ही अब टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर कब्जा कर लिया है.”

