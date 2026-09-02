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ICC Test Rankings: शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह नीचे खिसके, देवदत्त पडिक्कल को बढ़त

शुभमन गिल ने तीन पारियों में एक फिफ्टी समेत 72 रन बनाए थे. इसके बावजूद उन्हें 2 पायदान का नुकसान हुआ है. श्रीलंका के खिलाफ हुई इस टेस्ट सीरीज से नदारद रहे बुमराह को भी एक पायदान का नुकसान हुआ है.

Written by: Arun Kumar
Updated: September 2, 2026, 3:48 PM IST
Jasprit Bumrah test
जसप्रीत बुमराह @ICC/x

आईसीसी की ताजा जारी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय कप्तान शुभमन गिल को नुकसान हुआ है. वह श्रीलंका दौरे पर दोनों टेस्ट मैच खेले थे और उन्होंने 3 पारियों में एक पचासा समेत 74 रन बनाए थे. उधर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट से उबर नहीं पाने के चलते दो टेस्ट की इस सीरीज से बाहर रहे, जिसे भारतीय टीम 1-0 से अपने नाम कर आई है. इन दोनों खिलाड़ियों को आईसीसी रैंकिंग में अपने-अपने वर्ग में नुकसान हुआ है.

गिल को बैटिंग में 2 पायदान, जबकि बुमराह को बॉलिंग रैंकिंग में एक पायदान का नुकसान हुआ है. युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल 54वें स्थान पर पहुंचने में सफल रहे. श्रीलंका दौरे पर तीन पारियों में केवल एक अर्धशतक लगाने वाले गिल दो स्थान नीचे 9वें नंबर पर खिसक गए हैं. विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में 7वें स्थान पर शीर्ष भारतीय बल्लेबाज बने हुए हैं.

और पढ़ें: कोलंबो टेस्ट में जीती बाजी ड्रॉ खेलकर निराश हैं शुभमन गिल, जमकर की इन दो खिलाड़ियों की तारीफ

यशस्वी जायसवाल की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह भारतीय सलामी बल्लेबाज 11वें स्थान पर है. श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों में दो शतक की मदद से 328 रन बनाने वाले पडिक्कल पांच पायदान ऊपर 54वें स्थान पर पहुंच गए. दिग्गज तेज गेंदबाज बुमराह ने हालांकि टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में अपना दूसरा स्थान गंवा दिया है.

अब वह ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क और न्यूजीलैंड के मैट हेनरी के बाद तीसरे स्थान पर हैं. बुमराह घुटने में चोट के कारण श्रीलंका दौरे पर नहीं जा पाए थे. उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया है, लेकिन उनकी उपलब्धता फिटनेस मंजूरी मिलने पर निर्भर है. भारत के खिलाफ कोलंबो टेस्ट की दोनों पारियों में शतक जड़ने वाले श्रीलंका के युवा बल्लेबाज सोनल दिनुशा अपने इस शानदार प्रदर्शन के दम पर बल्लेबाजों की रैंकिंग में 29 पायदान ऊपर 25वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

(एजेंसी)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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