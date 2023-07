ICC Test Rankings: ट्रैविस हेड ने किया कमाल, स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन लड़खड़ाए

एशेज सीरीज में अपने बल्ले से कमाल दिखा रहे ऑस्ट्रेलिया के मिडल ऑर्डर बल्लेबाज ट्रैविस हेड (Travis Head) ने आईसीसी रैंकिंग (ICC Test Rankings) में भी कमाल किया है. वह अपनी करियर बेस्ट रैंकिंग पर पहुंच गए है. बुधवार को ताजा जारी रैंकिंग में हेड अब दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में 163 रन की शानदार पारी खेलने वाले हेड ने एशेज सीरीज के पहले तीन टेस्ट में तीन फिफ्टी जमाकर यह रैंकिंग हासिल की है.

उन्होंने इस सीरीज में अब तक 266 रन बना लिए हैं. इस बीच उनकी टीम के साथी खिलाड़ी स्टीव स्मिथ (Steve Smith) और मार्नस लाबुशेन (Marnus Labuschagne) की फॉर्म लड़खड़ाने का असर उनकी रैंकिंग पर भी पड़ा है. दोनों खिलाड़ी दो-दो पायदान नीचे गिरकर क्रमश: चौथे और 5वें पायदान पर पहुंच गए हैं. नंबर 1 के पायदान पर न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज केन विलियमसन पहुंच गए हैं.

29 वर्षीय की पिछली सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग तीसरी थी, जो पिछले महीने भारत के खिलाफ आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद हासिल हुई थी. इस मैच में उन्होंने पहली पारी में निर्णायक 163 रन बनाए थे.