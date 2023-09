ICC U19 World Cup 2024 Schedule: गत चैंपियन भारत अगले साल के अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने शुक्रवार को अंडर-19 विश्व कप (ICC U19 World Cup 2024) के कार्यक्रम की घोषणा की जिसमें कुल 16 टीमें हिस्सा लेगी. इस विश्व कप आयोजन 13 जनवरी से चार फरवरी तक श्रीलंका में होगा. मेजबान टीम कोलंबो में टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में जिम्बाब्वे से भिड़ेगी.

भारत पांच खिताब के साथ टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है. भारतीय टीम ने 1999-00, 2007-08, 2012, 2017-18 और पिछले आयोजन 2021-22 में खिताब अपने नाम किया है. भारत को बांग्लादेश, आयरलैंड और अमेरिका के साथ ग्रुप ए में रखा गया है. टीम 14 जनवरी को बांग्लादेश से भिड़ने के बाद भारत 18 जनवरी को अमेरिका और 20 जनवरी को आयरलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी.

कुल 16 टीमें करेंगी शिरकत

आईसीसी ने कहा, ‘‘ टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें से हर ग्रुप की तीन-तीन टीमें सुपर सिक्स चरण के लिए क्वालीफाई करेगी. ग्रुप चरण के मैचों को 13 से 21 जनवरी तक खेला जायेगा.’’ सुपर सिक्स चरण में 12 टीमों को छह-छह के समूह में दो ग्रुप में बांटा जायेगा. ग्रुप ए और ग्रुप डी की तीन-तीन टीमों को एक समूह में रखा जाएगा जबकि ग्रुप बी और ग्रुप सी की टीमों को दूसरे समूह में रखा जायेगा.

सुपर सिक्स चरण में हर टीम दो मैच खेलेगी. इसमें शुरुआती ग्रुप चरण में टीम जिस स्थान पर रहेगी दूसरे ग्रुप की उस स्थान की टीम को छोड़ कर उसे दो अन्य टीमों से भिड़ना होगा. आईसीसी के मुताबिक, ‘‘ उदाहरण के लिए ग्रुप ए में शीर्ष पर रहने वाली टीम ग्रुप डी में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम का सामना करेगी. इसी तरह ग्रुप ए में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम ग्रुप डी की पहले और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों से का सामना करेगी.

