Icc Under 19 World Cup 2024 India Beat New Zealand By 214 Runs After Musheer Khan Slams 2nd Century At Mangaung Oval Bloemfontein

U 19 World Cup 2024: मुशीर खान ने जड़ा दूसरा शतक, भारत ने सुपर-6 में न्यूजीलैंड को 214 रन से हराया

ICC Under 19 World Cup 2024: भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 295 रन का स्कोर बनाया और फिर न्यूजीलैंड को28.1 ओवर में 81 रनों पर ढेर कर दिया.

Musheer Khan slams 2nd century at Mangaung Oval Bloemfontein

ब्लोमफोंटेन: मुशीर खान (131) के दूसरे शतक के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने यहां मेनगॉन्ग ओवल मैदान पर मंगलवार को खेले गए अंडर-19 विश्व कप (ICC Under 19 World Cup 2024) के सुपर-6 मुकाबले में न्यूजीलैंड (India U19 vs New Zealand U19) को 214 रन से हरा दिया. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 295 रन का स्कोर बनाया और फिर न्यूजीलैंड को28.1 ओवर में 81 रनों पर ढेर कर दिया.

कीवी टीम के लिए कप्तान ऑस्कर जैक्सन ने सर्वाधिक 19 जबकि जैक कमिंग ने 16 और एलेक्स थॉम्पसन ने 12 रन बनाए. वहीं, भारत की ओर से सौम्य पांडे ने 10 ओवर में 19 रन देकर सबसे ज्यादा चार विकेट चटकाए. उनके अलावा राज लिंबानी और मुशीर खान ने दो-दो जबकि अर्शीन कुलकर्णी ने एक विकेट अपने नाम किया.

इससे पहले, मुशीर खान के दूसरे शतक और सलामी बल्लेबाज आदर्श सिंह की 52 रन की पारी से भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आठ विकेट पर 295 रन बनाए. मेनगॉन्ग ओवल की बल्लेबाजी की अनुकूल पिच पर मुशीर ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाई और मौजूदा प्रतियोगिता में 300 रन के आंकड़े को पार करने वाले पहले बल्लेबाज बने.

मुशीर ने 126 गेंद में 13 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 131 रन की पारी खेली. मुशीर ने विकेट के चारों तरफ शॉट लगाए और दौड़कर भी ढेरों रन बटोरे. वह अंतिम ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने में भी सफल रहे.भारत की शुरुआत हालांकि अच्छी नहीं रही. पिछले मैच में शतक जड़ने वाले अर्शिन कुलकर्णी (09) का विकेट टीम ने जल्दी गंवा दिया.

मुशीर और आदर्श ने इसके बाद दूसरे विकेट के लिए 77 रन जोड़कर पारी को संवारा. आदर्श शुरुआत से ही अच्छी लय में नजर आए। वह हालांकि 18वें ओवर में जैक कमिंग (37 रन पर एक विकेट) की ऑफ साइड से बाहर की गेंद को ड्राइव करने की कोशिश में ओलिवर तेवतिया को कैच दे बैठे. बाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज ने 58 गेंद का सामना करते हुए छह चौके मारे.

भारतीय कप्तान उदय सहारन (57 गेंद में 35 रन, दो चौके) अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे। उन्होंने इस मैच से पहले लगातार तीन अर्धशतक जड़े थे.

सहारन ने हालांकि मुशीर के साथ तीसरे विकेट के लिए 87 रन जोड़कर भारत के बड़े स्कोर का मंच तैयार किया. भारत ने हालांकि अंतिम ओवरों में नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और टीम 300 रन के आंकड़े को पार करने में विफल रही. मुशीर शतक पूरा करने के बाद 48वें ओवर में मेसन क्लार्क का शिकार बने। क्लार्क ने 64 रन देकर चार विकेट चटकाए.

(इनपुट: भाषा)