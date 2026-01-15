Hindi Cricket Hindi

Icc Under 19 World Cup 2026 Ind Vs Usa U19match Time Schedule Squad Telecast In India Full Details

U-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत Vs 'भारत-A', वैभव सूर्यवंशी पर सबकी नजर

ICC Under-19 World Cup 2026: भारत और अमेरिका की अंडर-19 टीमें आज विश्व कप के पहले ही दिन आमने-सामने होंगी. जिम्बाब्वे की धरती पर खेले जा रहे इस वनडे फॉर्मेट टूर्नामेंट में कप्तान आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली टीम इंडिया जीत के साथ आगाज करना चाहेगी.

Image Source- BCCI

IND vs USA U19 Match Time India: क्रिकेट प्रेमियों के लिए आने वाले कुछ महीने रोमांच से भरे होने वाले हैं. जहां अगले महीने से भारत और श्रीलंका मिलकर टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे, वहीं उससे ठीक पहले युवाओं का असली दंगल यानी अंडर-19 विश्व कप आज से शुरू होने जा रहा है.

इस टूर्नामेंट में दुनिया के भविष्य के सितारे अपनी चमक बिखेरेंगे. भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत पहले ही दिन यानी आज 15 जनवरी से करने वाली है, जहां उसका सामना अमेरिका की टीम से होगा. यहां खास बात ये है कि अमेरिका की टीम में लगभग सारे खिलाड़ी भारतीय मूल के हैं. जिस वजह से खेल प्रेमी अमेरिका की टीम को ‘भारत-A’ कह रहे हैं.

मैच का समय

अंडर-19 विश्व कप वनडे फॉर्मेट 50 ओवर में खेला जाएगा. चूंकि यह टूर्नामेंट जिम्बाब्वे और नामीबिया की धरती पर आयोजित हो रहा है, इसलिए भारतीय दर्शकों के लिए समय जानना बहुत जरूरी है. भारत और यूएसए के बीच होने वाला यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:00 बजे शुरू होगा. मैच से आधा घंटा पहले यानी दोपहर 12:30 बजे टॉस होगा.

टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल

भारतीय टीम को अपने लीग के तीनों शुरुआती मैच जिम्बाब्वे में खेलने हैं. शेड्यूल के अनुसार, 15 जनवरी को पहला मुकाबला यूएसए से, 17 जनवरी को दूसरा मुकाबला बांग्लादेश से और 24 जनवरी को तीसरा और आखिरी लीग मैच न्यूजीलैंड से होगा. इन मैचों के प्रदर्शन के आधार पर तय होगा कि टीम इंडिया अगले राउंड यानी सुपर सिक्स या नॉकआउट में कब और किससे भिड़ेगी.

इन खिलाड़ियों पर रहेंगी सबकी नजरें

भारतीय टीम इस बार काफी संतुलित और मजबूत दिख रही है. टीम की कमान युवा आयुष म्हात्रे के हाथों में है. हालांकि आयुष पिछले कुछ समय से अपनी फॉर्म को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनमें मैच पलटने की पूरी काबिलियत है.

भारतीय टीम खिताब जीतने की प्रबल दावेदार

सबसे ज्यादा चर्चा वैभव सूर्यवंशी की हो रही है. महज 14 साल की उम्र में अपनी बल्लेबाजी से सबको हैरान करने वाले वैभव पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी. हाल ही में वैभव की कप्तानी में भारत ने साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज में करारी शिकस्त दी थी, जिससे टीम का हौसला सातवें आसमान पर है. अपनी पिछली जीत और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए भारतीय टीम इस खिताब को जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है.

दोनों देशों की टीमें

भारतीय अंडर-19 टीम- आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, एरोन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंह, हेनिल पटेल, उधव मोहन, आरएस अंबरीश, मोहम्मद एनान, हरवंश पंगालिया.

यूएसए अंडर-19 टीम- उत्कर्ष श्रीवास्तव (कप्तान), अमरिंदर गिल, साहिल गर्ग, अर्जुन महेश, अदनीत झाम्ब, अमोघ अरेपल्ली, नितीश सुदिनी, शिव शनि, अदित कप्पा, साहिर भाटिया, रेयान ताज, अद्वैत कृष्णा, सबरीश प्रसाद, ऋत्विक अप्पीदी, ऋषभ शिम्पी.