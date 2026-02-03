By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
T20 World Cup: ICC ने पाकिस्तान को दी चेतावनी- भारत से नहीं खेले तो उसे अदालत में घसीटेगा ब्रॉडकास्टर
ICC ने PCB को साफ-साफ चेतावनी दे दी है कि अगर वह भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलता है तो फिर ब्रॉडकास्टर इन दोनों पक्षों को अदालत में घसीट सकता है क्योंकि उसने इस मैच को लेकर करार किया था.
अपने देश की क्रिकेट को बर्बाद करने की जिद पर तुल चुके पाकिस्तान को क्रिकेट का संचालन करने वाली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को कड़े अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है. उसने PCB को बता दिया है कि अगर उसने यह जिद नहीं छोड़ी तो इस मैच का ब्रॉडकास्टर उसे अदालत में घसीट सकते हैं. PCB के एक सूत्र से मीडिया को यह जानकारी मिली. ICC ने इस चर्चा में उसे बताया कि ब्रॉडकास्टर ने जब ICC से यह प्रसारण अधिकार हासिल किए थे, तब उसने भारत बनाम पाकिस्तान मैच का भी जिक्र था और इससे उसका मुनाफा जुड़ा है. बता दें इस टूर्नामेंट के आधिकारिक प्रसारण अधिकार जियोस्टार के पास हैं.
पाकिस्तान ने अपनी सरकार के निर्देश पर 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बहिष्कार करने का फैसला किया है. लेकिन अभी तक उसने इस फैसले के कारणों को औपचारिक रूप से आईसीसी को नहीं बताया है.
पीटीआई पहले ही सूत्रों के हवाले से खबर दे चुका है कि आईसीसी पाकिस्तान का सालाना राजस्व हिस्सा (लगभग 3.5 करोड़ डॉलर) रोक सकता है और उसी रकम से प्रसारकों को भुगतान कर सकता है.
पीसीबी के एक सूत्र ने बताया कि बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने पिछले सप्ताह इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जानकारी देने से पहले बोर्ड के कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ली थी, लेकिन इसके बावजूद बोर्ड गंभीर नतीजों के लिए तैयार है.
पीसीबी के सूत्र ने ‘पीटीआई’ से कहा, ‘पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ नहीं खेलने पर अड़ा रहा तो उसे वित्तीय जुर्माने के साथ प्रसारकों की ओर से मुकदमा भी झेलना पड़ सकता है. इसके अलावा आईसीसी की विवाद निपटान समिति (डीआरसी) में जाने की कोशिश भी शायद नाकाम रहे.’
आईसीसी की डीआरसी एक आंतरिक समिति है, जो आईसीसी बोर्ड के अपने फैसलों के खिलाफ अपील नहीं सुनती. पीसीबी के एक अन्य सूत्र ने कहा, ‘सरकार के निर्देश के बावजूद पीसीबी को परेशानी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी इच्छा के अनुसार भारत में नहीं बल्कि तटस्थ स्थल श्रीलंका में अपने सभी मैच खेल रहा है.’
उन्होंने कहा, ‘दूसरी बात यह है कि भारतीय सरकार ने अपनी टीम को पाकिस्तान में खेलने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन मई में हुए टकराव के बाद भी एशिया कप या आईसीसी टूर्नामेंटों में तटस्थ स्थानों पर पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से नहीं रोका है.’
पीसीबी ने अभी तक लिखित रूप में आईसीसी को कोई सूचना नहीं दी है. लेकिन इस बहिष्कार के फैसले को बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से हटाए जाने के बाद उसके समर्थन में उठाया गया कदम माना जा रहा है.
सूत्र ने बताया, ‘आईसीसी ने जब अपने सभी आयोजनों के लिए प्रसारक के साथ चार साल का करार किया था. तब उसमें भारत-पाकिस्तान मैच भी शामिल थे, जिसके आधार पर प्रसारक ने आईसीसी को भुगतान किया.’
उन्होंने कहा, ‘इसलिए प्रसारक को अनुबंध के उल्लंघन के आधार पर पीसीबी और आईसीसी को अदालत में ले जाने का पूरा अधिकार होगा.’ विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पीसीबी ने इस मामले में अन्य सदस्य बोर्डों से समर्थन मांगा था, लेकिन उसे कहीं से भी समर्थन नहीं मिला.
कई लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के गृह मंत्री नकवी 12 फरवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव होने और मौजूदा मोहम्मद यूनुस सरकार की जगह लोकतांत्रिक सरकार बनने के बाद अपना फैसला बदल सकते हैं.
एक सूत्र ने कहा, ‘नकवी एक क्रिकेट प्रशासक से ज्यादा नेता हैं और उन्हें राष्ट्रीय टीम के हितों की खास चिंता नहीं है. वह राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं और चुनाव के बाद यू-टर्न ले सकते हैं.’
उन्होंने कहा, ‘भारत के खिलाफ मैच से पहले दो दिन का वक्त रहेगा और हालात बदल सकते हैं. वरना वह जानते हैं कि पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग किया जा सकता है.’
(एजेंसी: भाषा)
