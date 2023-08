भारत-पाकिस्तान समेत World Cup 2023 के 9 मैच रिशेड्यूल, ICC ने जारी किया ताजा शेड्यूल

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी (ICC) ने भारत में होने वाले वर्ल्ड कप 2023 (ICC World Cup 2023) के कुछ मैचों को रिशेड्यूल किया गया है. दरअसल इन मुकाबलों को रिशेड्यूल करने की वजह भारत बनाम पाकिस्तान (India vs Pakistan) मैच की तारीख में बदलाव है क्योंकि पहले यह मैच 15 अक्टूबर 2023 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना तय था. लेकिन इस तारीख से देश भर में नवरात्रि त्योहारों की शुरुआत हो रही है ऐसे में गुजरात पुलिस ने बीसीसीआई से इस मैच की तारीख बदलने की सलाह दी थी क्योंकि नवरात्रि के अवसर पर इस मैच के लिए सुरक्षा व्यवस्था करना उसके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता था.

ऐसे में बीसीसीआई ने आईसीसी और संबंधित क्रिकेट बोर्डों के साथ मिलकर टूर्नामेंट के कुछ मैचों में बदलाव करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मान लिया गया. अब भारत और पाकिस्तान का मैच रविवार 15 अक्टूबर की बजाए शनिवार 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेला जाएगा. इस बदलाव के चलते इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच शनिवार को खेले जाने वाला मैच अब 24 घंटे बाद रविवार (15 अक्टूबर) को दिल्ली में खेला जाएगा.