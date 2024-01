WTC Points Table: दक्षिण अफ्रीका को धूल चटाते ही भारत बना नंबर-1, मेजबान टीम का बुरा हाल

केपटाउन: भारतीय तेज मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह के जादुई स्पैल से भारत ने टेस्ट इतिहास के अब तक के सबसे छोटे मैच में दक्षिण अफ्रीका को सात विकेट से धूल चटाकर दो मैच की टेस्ट सीरीज 1-1 से ड्रॉ करा दिया. भारत को जीत के लिए 79 रन का लक्ष्य मिला, जिसे उसने तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया. इसके साथ ही भारतीय टीम केपटाउन में कोई टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बन गई. इस जीत के बाद टीम इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी डब्ल्यूटीसी के नए चक्र की अंकतालिका (ICC World Test Championship 2023-25 Points Table) में लंबी छलांग लगा दी है.

केपटाउन टेस्ट जीतने के बाद भारतीय टीम अब डब्ल्यूटीसी के नए चक्र की अंकतालिका में छठवें से पहले पायदान पर पहुंच गई है. वहीं, इस हार से साउथ अफ्रीका को भारी नुकसान हुआ है टीम अब पहले पायदान से नीचे उतरकर पांचवें नंबर पर पहुंच गई है.

केपटाउन टेस्ट मैच से पहले तक दक्षिण अफ्रीका पहले स्थान पर थी, टीम का जीत प्रतिशत 100 का था. लेकिन अब दूसरा टेस्ट हारते ही उसका जीत प्रतिशत 50 रह गया है. इतना ही जीत प्रतिशत ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का है.

दूसरा टेस्ट जीतने के बाद भारतीय टीम का जीत प्रतिशत अब 54.16 को हो गया है. पाकिस्तान की टीम 45.83 के जीत प्रतिशत के साथ अभी छठे नंबर पर है. वेस्टइंडीज की टीम 16.67 प्रतिशत अंक के साथ सातवें और इंग्लैंड आठवें नंबर पर है.

श्रीलंका एकमात्र टीम है, जिसने अभी तक एक भी टेस्ट मैच इस चक्र में नहीं खेला है. भारत ने डब्ल्यूटीसी के नए चक्र 2023-25 में चार टेस्ट मैचों में दो जीते हैं जबकि एक हारा है और एक मैच ड्रॉ रहा है. साउथ अफ्रीका ने इस चक्र में दो टेस्ट में से एक जीता और एक हारा है.

