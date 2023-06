WTC फाइनल- बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर क्यों उतरे हैं दोनों टीमों के खिलाड़ी, क्या है वजह!

भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें इंग्लैंड में लंदन के द ओवल मैदान पर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल मैच खेल रही हैं. इस मौके पर दोनों टीमों के खिलाड़ी अपनी बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे हैं. दरअसल दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हाल ही में उड़ीसा में हुए ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट में करीब 280 लोगों की मौत होने पर मैच से पहले एक मिनट का मौन रखा और उनके प्रति शोक जताते हुए अपनी बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे हैं.

यह भीषण ट्रेन हादसा बीते शुक्रवार को उड़ीसा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस के माल गाड़ी से टकराने के चलते हुआ था. कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन पर सिग्नल ग्रीन होने के वावजूद लूप लाइन में घुस गई, जहां पहले से एक मालगाड़ी खड़ी थी. इस दुर्घटना के बाद ट्रेन के डिब्बे आसपास गिर गए. इसके कुछ ही पलों बाद यहां बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस भी आकर टकरागई. इस हादसे से दुनिया भर में शोक की लहर फैल गई.