न्यूजीलैंड-श्रीलंका मैच के साथ ICC WTC रैंकिंग पैक, फाइनल में क्वॉलीफाई करने से चूका श्रीलंका

न्यूजीलैंड दौरे पर गई श्रीलंका की टेस्ट सीरीज सोमवार को 0-2 की हार के साथ समाप्त हो गई. इसी के साथ आईसीली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (ICC WTC Final) की रैंकिंग भी बंद हो गई. इस रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया ने अपना सफर पहले स्थान पर रहकर खत्म किया, जबकि भारत ने दूसरे स्थान पर. अब आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला जून में खेला जाएगा. श्रीलंका की टीम यहां 0-2 से हार गई अगर वह इस सीरीज में 2-0 से जीत दर्ज करती तो वह अपना सफर इस रैंकिंग में नंबर 2 पर खत्म करती और फिर इस चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेलती.

फाइनल ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच द ओवल में जून में खेला जाएगा. वेलिंग्टन में सोमवार को न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट के पूरा होने के बाद आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप की मौजूदा अवधि समाप्त हो गई.